Krefeld: Krefelder ist Weltmeister im HipHop

Tänzer aus 29 Nationen haben an der Weltmeisterschaft im HipHop, Breakdance und Electric Boogie in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen teilgenommen: Der 18-jährige Krefelder Can Berdermann setzte sich gegen 60 Konkurrenten in der Königsdisziplin HipHop Solo Erwachsene durch und gewann den Titel im Finale gegen zwei Akteure aus Südafrika, einen Russen, Litauer und Kanadier. Von Norbert Stirken

Tanzen ist sein Leben: Schon als Kind und als Jugendlicher sammelte Can Berdermann internationale und nationale Titel wie andere Panini-Sammelbildchen. Der Gewinn der Weltmeisterschaft im HipHop Einzel der Erwachsenen hat für den Schüler des Vera Beckers Kollegs und in der Szene eine andere Bedeutung als die vielen Siege zuvor. Can Berdermann gilt nunmehr als anerkannter und gefragter Spitzensportler.

Seine Performance, sein Name und seine Kenntnisse als Leiter von Workshops sind gefragt. Die Angebote häufen sich und bestärken den ruhigen Charakter in seinem Plan, nach dem Abitur das Tanzen zum Beruf zu machen. Ob Sport-Studium oder Ausbildung an der Amsterdam University of the Arts, die Überlegungen gehen noch in mehrere Richtungen. "Er soll sich entwickeln und seinen Traum leben", sagte Mine Berdermann, Mutter, Model, Tänzerin und erfolgreiche Inhaberin einer eigenen Tanzschule an der Vereinsstraße. "Ich bin ein Gastarbeiterkind und mein Sohn ist vierfacher Weltmeister im Tanzen, in der Passion, mit der ich unseren Lebensunterhalt verdiene", betonte sie stolz. Vor wenigen Wochen buchte das ZDF Can Berdermann für einen Live-Auftritt im Fernsehgarten. Unter 24 Tänzern sorgte der Krefelder mit seinen spektakulären Artistikeinlagen für die Höhepunkte beim Auftritt des neuen Schlagersternchens Ela. Während die 22-jährige Sängerin ihren Hit "Sommer unseres Lebens" vortrug, schlug Can Berdermann Salti und dreht Pirouetten auf dem Kopf - so genannte Head spins. Mit diesen Elementen aus dem Breakdance konnte der 18-Jährige auch im HipHop-Finale der International Dance Organisation (IDO) in Dänemark punkten. Schon im Achtelfinale zeichnete sich seine Favoritenrolle ab. "Da sind viele auf mich zugekommen und haben mir für meinen Auftritt gratuliert. Das hat mich noch mal zusätzlich gepusht", sagte der Champion.

Insgesamt siebenmal ist der Krefelder für die deutschen Farben angetreten. Öfter als ursprünglich geplant. Von Hannover, wo im Vorfeld noch mal intensiv trainiert worden war, ging es mit dem Zug nach Kopenhagen. Noch ehe er mit seinem Tanzpartner Louis Drahim und den anderen Mannschaftskollegen ins Hotel reisen konnte, mussten die beiden fünf Minuten später schon in die Wettkampfhalle. Auf Bitten der deutschen Teamleiterin Anna Kettler starteten die beiden als Duo in der HipHop-Konkurrenz, belegten Platz vier und sammelten damit wichtige Punkte in der Nationenwertung.

Aktuell steht wieder Schule und der Unterricht bei Mine-Sports auf dem Programm. Nach dem Abitur möchte der frisch gebackene Weltmeister am liebsten ein Auslandsjahr absolvieren: Work and Travel mit Louis Drahim, mit dem er gemeinsam bereits Weltmeister im Electric Boogie in der Jugendklasse geworden war. Ums Geldverdienen macht sich Can Berdermann dabei keine Sorgen. Eine Tanzperformance als Showdarbietung in einer City oder ein Workshop im HipHop sollten genügend Spenden oder Beiträge einbringen, um davon den Lebensunterhalt auf einem anderen Kontinent zu garantieren - wohin die Reise gehen soll, da ist sich der 18-Jährige noch nicht sicher.

Quelle: RP