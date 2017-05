später lesen Krefeld Krefelds erstes Erdmännchen FOTO: Zoo Krefeld FOTO: Zoo Krefeld 2017-05-04T18:28+0200 2017-05-05T00:00+0200

Ein spannender Tag für die Pfleger Yvonne Wicht und Ronald Melcher: Erdmännchen Toni ist in sein neues Zuhause in der Erdmännchen-Lodge eingezogen. Am heutigen Freitag werden die beiden weiblichen Tiere aus dem thüringischen Tierpark Suhl folgen. Toni soll mit den beiden acht und zwölf Monate alten Tieren eine Familie gründen.