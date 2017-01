Krefeld: Krefelds Experte für Kabarett und Comedy

Volker Diefes stand schon als Achtjähriger in der Karnevalsbütt und machte später mit den "Scheinheiligen" bundesweit Kabarett-Karriere. Für Karnevalssonntag hat er wieder die Show "Kabarett trifft Karneval" auf die Beine gestellt. Von Jochen Lenzen

Zum 16. Mal beginnt am Karnevalssonntag, 26. Februar, im Schwanenmarkt-Center in der Innenstadt um 18 Uhr die Veranstaltung "Kabarett trifft Karneval", die seinerzeit von Jochen Butz ins Leben gerufen worden war. Dort war Volker Diefes schon mehrfach als Solokünstler aufgetreten, bevor er die Veranstaltung gemeinsam mit Johannes Kockers übernahm. Nach einigen Jahren mit seinem Co-Moderator obliegt Diefes nun zum zweiten Mal die alleinige Verantwortung als Moderator und Programmgestalter.

Der 45-jährige gebürtige Krefelder, der 1992 sein Abitur am Ricarda-Huch-Gymnasium bestand, hat enorme Bühnenerfahrung. Schon als Achtjährigen hatte ihn sein Vater Egon Diefes in die Karnevalsbütt geschickt. Als Kabarettist und Comedian hat er Karriere gemacht und kann auf bemerkenswerte Erfolge verweisen: 1991 hatte er mit seinem Klassenkameraden Christian Ehring - heute Moderator bei der Lach- und Schießgesellschaft - und fünf weiteren Krefelder Abiturienten das Schüler- und Studentenkabarett "Die Scheinheiligen" gegründet.

Das Ensemble trat in Düsseldorf und Köln auf und tourte später - reduziert auf die beiden Initiatoren - durch ganz Deutschland, um dabei sein Programm "Generation XXL" nicht weniger als 270 Mal zu präsentieren. Die beiden Krefelder fielen Kai Lorentz jun. auf, der sie ohne Casting als Kern des Ensembles ans Düsseldorfer Kom(m)ödchen verpflichtete. Nachdem Ehring nach vier Jahren aufhörte, war Diefes dort noch vier weitere Jahre als Kabarettist und Schauspieler tätig. Seitdem ist er als Solist bundesweit unterwegs.

Vielen Krefeldern ist der Dr. humoris causa auch als quirliger Moderator, beispielsweise der Modenschau von "Krefeld pur" auf der Königstraße sowie als Initiator der beliebten Grünkohl + Pinkel"-Show am Standort Haus Kleinlosen bekannt. Neben dieser Show ist "Kabarett trifft Karneval" heute Volker Diefes' zweite regelmäßige Veranstaltung in Krefeld. Dafür hat er in diesem Jahr wieder befreundete Kollegen aus der Comedy- und Kabarett-Szene eingeladen, neben anderen David Werker, Brian O'Gott, Gisbert Fleumes, Dittmar Bachmann, Christian Korten und Mirja Regensburg. Die Künstler werden in rund dreieinhalb Stunden elf Acts bieten. Der Reinerlös kommt in diesem Jahr dem Förderverein von Kresch zugute, wo Volker Diefes in den 90ern selbst fünf Jahre lang als Schauspieler tätig gewesen ist.

Die Bewirtung liegt wieder in den Händen des Krefelder Jazzkellers. "Wir hoffen - wie in den Vorjahren - wieder auf 280 bis 300 Gäste. Der Vorverkauf hat jedenfalls schon gut begonnen; gut ein Drittel der Karten ist bereits vergeben", sagt Diefes, der die Bühne - wie erstmals im Vorjahr - wieder zentral positionieren wird, um ein Theatergefühl zu erzeugen und mit dem Publikum besser in Interaktion treten zu können. Für die musikalische Begleitung sorgt "die kleine Big Band", bestehend aus Michael Merten (Schlagzeug) und Jörg D Siebenhaar (Keyboards). Das Parken in der Garage des Schwanenmarkt-Centers ist wieder bis zum Rosenmontag frei. Karten für 23.50 Euro plus Vorverkaufsgebühr gibt es bei Tabak Janßen im Schwanenmarkt, im Mediencenter im Schwanenmarkt sowie im Center-Management-Büro des Schwanenmarkts an der Hochstraße 114.

