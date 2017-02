Krefeld: Krefelds "Jeck United" startet voll durch

Die Ganzjahres-Spaßband hat es bei dem laufenden Radio-Wettbewerb "Jeck-Duell" mit ihrem Song "Höppe Höppe" über Vorrunde und Halbfinale bis unter die letzten 14 Titel gebracht. Montag ist "Rudel-Hören und -Voten" in der Flotte. Von Jochen Lenzen

Am Montag wird es in der City-Kneipe Doctor Flotte zwischen Stadtmarkt und Ostwall hoch her gehen: Die Krefelder Band "Jeck United" lädt für 18 Uhr zum "Rudel-Hören und -Voten" ein, denn die Ganzjahres-Spaßband, wie sie sich selbst nennt, hat gute Chancen, mit ihrem Song "Höppe Höppe" im Radio-Wettbewerb "Jeck-Duell" von WDR 4 ganz oben zu landen - wenn noch einmal genügend Zuhörer von 18.55 bis 19.10 Uhr ihre Stimme für die Krefelder abgeben.

Vor drei Jahren hatten sich die Krefelder Peter Schueren (Keyboard), Max Kalder (Bass), Stefan Niermann (Gitarre), Oliver Griethe (Schlagzeug) und Volker Diefes (Gesang) zusammengetan, um den Kölschen Karnevalsliedern selbst geschriebene Spaßmusik aus Krefeld entgegenzusetzen. Kleine Auftritte in der Heimatstadt zeigten den Musikern, die inzwischen ein rundes Dutzend eigener Stücke im Repertoire hat, dass sie gut ankamen.

"Im September vergangenen Jahres kam dann Oliver Griethe auf die Idee, uns für einen Vorstellabend bei den Düsseldorfer Karnevalisten anzumelden. Da waren wir sehr angenehm überrascht, wie toll wir auch dort ankamen, und dass wir gleich 15 Auftrittstermine ergattern konnten", erzählt Volker Diefes. Parallel dazu ergab sich, dass Jeck United mit ihrem Höppe-Höppe-Song auf dem Sampler "Düsseldorf ist megajeck 2017" erschien. "Dieser Sampler wurde, ohne dass wir das wussten, dem WDR vorgelegt, und unser Song kam tatsächlich mit 43 anderen Titeln in die Vorauswahl für den Jeck Duell-Wettbewerb. Dazu wurden die Hörer aufgefordert, per Internet ihre Stimmen abzugeben", berichtet Diefes. Die Krefelder Band überstand nicht nur die Vorrunde, sondern schaffte es auch ins Halbfinale, dem jetzt das Finale mit 14 Songs folgt. Das Voting für dieses Finale läuft seit Donnerstagabend - und soll am Montag in der Flotte noch mal zugunsten der Krefelder Jungs intensiviert werden, nachdem der WDR-Hörfunk die Finalsongs noch mal vorgestellt hat.

Nächste Gelegenheit, Jeck United live zu erleben, besteht am morgigen Sonntag von 11 bis 11.30 Uhr im "Goldenen Kessel" in der Düsseldorfer Altstadt. Am selben Tag treten sie auch noch in Krefeld auf: gegen 13.30 Uhr bei den Rosa Jecken in der Gaststätte "Rathaus-Treff" an der Carl-Wilhelm-Straße.

Am Mittwoch, 22. Februar, kann man der Band zudem ab 21 Uhr im Jazzkeller an der Lohstraße zuhören, und am Altweiber-Donnerstag singen und spielen die Krefelder ab etwa 10.15 Uhr im Schwanenmarkt-Center und ab etwa 16 Uhr bei Kleinlosen in Verberg. Weitere Termine vor Rosenmontag sind der Karnevalssamstag, wenn Jeck United gegen 22.30 Uhr bei Gleumes auftritt, und der Nelkensonntagabend bei "Kabarett trifft Karneval" im Schwanenmarkt-Center.

Quelle: RP