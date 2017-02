Krefeld: Kriminalfall von 1987 beschäftigt das Museum

Annette Schieck, Leiterin des Textilmuseums, hilft einem norwegischen Team, das Geheimnis um einen namenlosen Toten zu lüften. Von Petra Diederichs

Fotos sind nur bedingt zuverlässig. Bei kriminalistischen Ermittlungen ist der direkte Augenschein wesentlich. Dann folgt die labortechnische Analyse. Das ist Annette Schieck klar geworden, als jetzt ein Team des norwegischen Fernsehsenders TV2 im Deutschen Textilmuseum eintraf und ihr ein Paket mit Männerkleidung übergab, die sie zuvor nur nach Fotografien beurteilen konnte. "Die Jacke wirkte darauf wie aus braunem Polyester, war aber aus grauer, hochwertiger Baumwolle. Und das Hemd, das weiß aussah, ist in Wirklichkeit hellblau." Das sind keine bahnbrechenden Abweichungen, aber solche Details verändern das Bild, das sich die Leiterin des Textilmuseums von einem Mann macht, dessen Schicksal geklärt werden soll.

Schieck ist - wie bereits berichtet - von dem norwegischen Journalisten Kristian Ervik und Asbjörn Hansen, Kommissar im Ruhestand, zu Rate gezogen worden bei einem ungeklärten Fall, den sie fürs norwegische Fernsehen aufrollen. "Das ist wie bei Ihnen ,Aktenzeichen XY ungelöst'", sagt Ervik. Es geht um eine Leiche, die am 22. September 1987 an einer Bahnlinie nahe Oslo gefunden wurde. Der Tote war vom Zug überrollt worden. Er hatte keinerlei Papiere bei sich, lediglich ein Päckchen Zigaretten, das in Osteuropa verkauft wurde, und ein Schweizer Taschenmesser. Mysteriös: Aus seiner Kleidung waren die Etiketten säuberlich herausgetrennt worden. Bis auf einen Einnäher im Baumwoll-Feinripp-Unterhemd: "Elan Body", eine deutsche Marke, in Frankfurt gefertigt, im KaDeWe vertrieben. Das brachte die Norweger auf die Idee, im Deutschen Textilmuseum um wissenschaftliche Unterstützung zu bitten. Denn die norwegische Polizei hatte den Fall 1990 ungeklärt zu den Akten gelegt.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass niemand diesen Mann vermisst, dass ihn niemand in den Tagen vor seinem Tod gesehen hat", sagt Ervik. Auch Hansen möchte die Sache aufklären: "In Norwegen gibt es nur insgesamt 15 Leichen, die nicht identifiziert sind." Deshalb haben die beiden jetzt die - gereinigte - Kleidung des Unbekannten nach Krefeld gebracht. Aus der Kleidung sind DNA-Spuren entnommen worden, jetzt werden weitere Fasern untersucht. Als Archäologin hat Annette Schieck es durchaus mit Blut und und anderen menschlichen Spuren in Textilgeweben zu tun. Aber die sind meist 1000 Jahre alt. Als Profilerin für einen noch heißen Kriminalfall hat sie noch nie geforscht. Sie hat herausgefunden, dass die Unterwäsche offenbar eine Hausmarke der Hertie-Gruppe war, zu der damals das KaDeWe gehörte. "Der Mann trug Mephisto-Schuhe, die zu der Zeit sehr teuer waren und zeigen, dass er Wert auf Qualität legte", sagt Schieck. Bei ihren Nachforschungen stieß sie in Krefeld auf den Neffen des Firmengründers, der ihr bestätigte, dass die Marke damals auf Architekten und Ingenieure zielte. "So hätte ich den Unbekannten auch eingeschätzt". Die Kleidung habe die erste Annahme widerlegt, dass der Mann aus Osteuropa stamme. "Sie lässt auf einen Westeuropäer schließen." Vielleicht Deutscher? "Eine Belgierin hat mir erzählt, dass in den 80er Jahren Gruppen in die DDR und Ostblockländer reisten und Kleider mitnahmen, aus denen sie die Etiketten heraustrennten. Die Kleider wurden verteilt an Menschen, die flüchten wollten." Wer nach Westen aussah, wurde weniger schnell geschnappt.

Das Alter des Mannes, den die Norweger intern "Kombo-Mann" nennen, setzt sie nach der neuen Prüfung auf Mitte 50, Anfang 60 an. "Es war ein drahtiger, kleiner Mann, 1,67 Meter groß und trug einen Gürtel von 80 Zentimeter Umfang." Außerdem hat er unter der Nase eine vermutlich aus der Jugend stammende halbmondförmige Narbe."

"Es gibt viel Mysteriöses in diesem Fall", ergänzt Ervik. Der Unbekannte hat einen Stützstrumpf getragen, wie ihn Krankenhäuser nach Operationen benutzen, aber keine frische Narbe gehabt, weder Medikamente noch Alkohol im Blut und: "Er hatte nichts gegessen. Sein Magen war leer." Aber er war frisch rasiert. Ob er aus einer psychiatrischen Klinik weggelaufen ist, ob er ein Flüchtling war oder ein Tourist, ein Durchreisender, ob er die Kleidung second hand erstanden hat und die These vom Deutschen bröckelt - alles ist offen. Die Fingerabdrücke des Toten waren weder bei Interpol, noch beim Bundeskriminalamt registriert, folglich war er kein Krimineller. "Wir glauben nicht an Suizid. Unsere Theorie: Er ist am Tag vor seinem Tod mit einem Cargo-Schiff von Rendsburg nach Norwegen gekommen. Der Kapitän erinnert sich zwar nicht an den Mann. Aber es war durchaus üblich, dass Frachtschiffe auch Passagiere beförderten", berichtet Ervik. Der kurze Aufenthalt würde erklären, warum ihn niemand gesehen hat. Aber ob es ein Unfall war, ist offen. "Der Lokführer des Güterzugs hat niemanden gesehen und nicht gespürt, dass er jemanden überrollt hätte. Außerdem muss der Mann doch mehr bei sich gehabt haben, vielleicht einen Rucksack." Vielleicht bringt das Museum ein wenig Licht ins dunkle Geheimnis - wenn erst die Faseranalyse ausgewertet ist.

Quelle: RP