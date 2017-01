Krefeld: Kulturausschuss berät über den NRW-Förderplan

Die CDU-Ratsfraktion hat beantragt, die Themen "Kulturhaushalt NRW für 2017" sowie "Kulturförderplan NRW" in die Tagesordnung für die nächste Sitzung des städtischen Kultur- und Denkmalausschusses aufzunehmen und zu beraten.

Als Beratungsgrundlage soll ein Bericht der Stadtverwaltung dienen, in dem Auswirkungen und Möglichkeiten, die sich für freie und städtische Kultureinrichtungen in Krefeld aus dem Kulturhaushalt NRW für 2017 und aus dem Kulturförderplan NRW ergeben, darzulegen sind. "Ende 2016 hat der Landtag Nordrhein-Westfalen sowohl den Kulturhaushalt NRW für 2017 als auch den Kulturförderplan NRW beschlossen", so Stefanie Neukirchner Sprecherin der CDU im Kultur- und Denkmalausschuss.

Während der Kulturhaushalt NRW für 2017 die Kulturlandschaft - unter anderem Literaturbüros, Bibliotheken, kulturelle Bildung, Musikerziehung, Theater, freie Szene - bewahrt und zukunftsfest gemacht werden soll, setzt der Kulturförderplan NRW bis 2018 folgende Planschwerpunkte: individuelle Künstlerförderung, kulturelle Bildung sowie Digitalisierung und Kultur.

