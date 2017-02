Krefeld: Leserforum - Debatte um den Gang in die Duschkabine

Wir dokumentieren die Leserzuschriften zu der Frage, ob Mütter kleine Jungen oder Väter kleine Töchter mit in die jeweilige Sammeldusche nehmen dürfen. Es geht auch um Fragen der Erziehung.

Dürfen Eltern ihre kleinen Kinder mit in die Herren- beziehungsweise Damendusche nehmen? Unsere Leser, die in zahlreichen Zuschriften dazu Stellung genommen haben, sind überwiegend der Meinung, dass dies erlaubt sein müsse. Offenbar kommt es darüber im Badezentrum Bockum ab und zu zu Konflikten, und es ist offenbar nicht ganz einfach für die Gegner dieser Praxis, sich zu melden. Unter den Zuschriften ist ein 56-jähriger Mann, der sagt, dass es ihn stört, wenn kleine Mädchen mit in der Herrendusche sind - er möchte aber namentlich nicht genannt werden. Die Stadt betont, dass es keine Anweisung gebe, den Gang von Eltern mit Kindern in die Dusche zu unterbinden - das "Agreement" darüber sei auch im Ganzen unproblematisch. Wir dokumentieren die Äußerungen von einigen unserer Leser.

Ursula Gerdes hält es für normal und selbstverständlich, dass Kinder im Vorschulalter mit ihren Müttern oder Vätern zusammen duschen. "Ich würde mein Kleinkind nirgendwo alleine hinlassen und schon mal gar nicht nackt!"

Georg Rose zeigt sich "fassungslos", dass an dieser Praxis Kritik geübt wird, spricht sich allerdings dafür aus, Kindern auf die Besonderheit der Lage hinzuweisen: "Als Elternteil sollte man natürlich auch seinen Kindern erklären, dass man da nicht so hinguckt und schon gar nicht kommentiert." Erwachsene mahnt er, Verständnis zu zeigen: "Gerade ältere Frauen haben doch selbst Kinder großgezogen und sollten sich in die Lage der Eltern und ihrer Kinder versetzen können. Man kann doch kein Kleinkind alleine in die Dusche schicken. Kleine Kinder benötigen Fürsorge und sind in dem Alter gar nicht in der Lage, das alleine zu handeln."

Auch der Kinder- und Jugendarzt Alexander von Stülpnagel wirbt bei den Eltern dafür, erzieherisch auf Kinder einzuwirken: "Die Urheber von kindlichen Bemerkungen über Äußerliches in der Frauendusche sind sicherlich nicht ausschließlich die kleinen Jungen; Mädchen in dem angesprochenen Alter haben einen ebenso direkten und ungebremsten Mitteilungsdrang. Die Aufgabe der Mütter ist es, bei unpassenden, vielleicht sogar kränkenden Äußerungen ihre Kinder entsprechend zurecht zu weisen. Jeder, der heute mit Kindern beruflich oder ehrenamtlich zu tun hat, muss ein erweitertes amtliches Führungszeugnis vorweisen. Im Schwimmbad sollen aber kleine Jungen allein mit für sie völlig fremden Männern duschen? Wer schützt sie denn dann vor den Blicken, Äußerungen oder gar mehr - und auch das gibt es durchaus -, denen sie in dieser Situation ausgeliefert sein könnten. Im Gegensatz zu den älteren Damen können sie sich dann, allein gelassen und ohne Hilfe, eben nicht wehren. Ist so ein Mindestmaß an Kinderschutz überhaupt noch gewährleistet?"

Birte Tourna lehnt die geplanten Gebührenerhöhungen für Schwimmschulen ab: "Die Gebühren jetzt so drastisch zu erhöhen, ohne sich mit den Beteiligten an einen Tisch zu setzen, ist eine Frechheit. Herr Oberbürgermeister Frank Meyer, Sie wollen sich um die Familien in unserer Stadt kümmern, wo bleibt Ihr Engagement? Diese Erhöhung ist für die Familien nicht mehr tragbar. Ein Armutszeugnis für die Stadt Krefeld, dass sie nicht gesprächsbereit ist für die Bedürfnisse unserer Kinder."

Günter Pesch betont: "Mich stören Kinder überhaupt nicht, da sie das Natürlichste in unserer Gesellschaft sind, was wir noch haben. Auch stört es mich nicht, wenn Kinder im Bad lärmen und planschen oder mit dem Wasser spritzen. Es gehört einfach dazu, sie frei von überholten Zwängen zu erziehen. Die Prüderie einer gewissen Generation von Damen, die sich über die Anwesenheit kleiner Jungs in der Damendusche beklagen, ist leicht erklärbar: Bis in die Fünfzigerjahre waren Mädchen und Jungen in der Schule und beim Sport streng getrennt. Ich würde keiner Mutter empfehlen, ihren Knirps in die Männerdusche zu schicken, denn dort geht es etwas rustikaler zu und ist für die Psyche eines kleinen Jungen auch nicht zuträglich."

Nicole Günther appelliert an ältere Damen, über Bemerkungen kleiner Kinder zu stehen. "Vor allem sollte es absolut toleriert werden, dass kleine Kinder mit in die Dusche kommen. Mein Sohn wird nun elf - ich habe ihn locker bis acht mit hineingenommen."

Auch Benjamin Zander wirbt für Toleranz: "Genauso könnte man sich über Rentnergrüppchen von zwei bis vier Schwimmern beschweren, die die komplette freie Beckenseite beim Schwimmen blockieren, da man ja nebeneinander schwimmen und quatschen muss. Aber wo soll das hinführen? Ein Badezentrum ist ein Ort der gegenseitigen Rücksichtnahme und Toleranz für alle Beteiligten."

Ayire Harde zeigt sich "richtig erzürnt", dass von Müttern erwartet wird, ihre kleinen Jungen alleine duschen zu lassen. "Ein Drei-, Vier- oder Fünfjähriger kann doch nicht alleine duschen. In was für einer Welt leben wir denn hier bitte, dass sich ältere Frauen an kleinen Jungs stören." Älteren Frauen, die sich über Kinder im Schwimmbad beschweren, empfiehlt sie, morgens schwimmen zu gehen. Die Debatte sei ein Armutszeugnis unserer Gesellschaft; "Ich bin richtig traurig über so eine Entwicklung. Wo sind Kinder denn heutzutage noch erwünscht?"

Katja Dudde empfiehlt eine bauliche Lösung: "Das Problem in der Herren- oder Damendusche mit Vorschulkindern ließe sich sicher ganz einfach mit der Einführung einer sichtgeschützten Eltern-Kind-Dusche beheben. Das würde auch allein erziehenden Vätern das Duschen ihrer kleinen Tochter ermöglichen, ohne dass diese in die Herrendusche müssten."

Claudia Wichmann wünscht sich "mehr Rücksicht der Mütter und mehr Toleranz der älteren Generation". Sie selbst sei Mutter von vier Kindern und würde "meine Jungen in dem Alter nie alleine die Herrendusche oder nie alleine in die Damendusche lassen".

Barbara Herbst schreibt, es sei ihr "völlig unverständlich", wie das Badepersonal die Mütter bitten kann, die drei- bis sechsjährigen Jungs alleine in die Männerdusche zu schicken. "Und ich habe überhaupt kein Verständnis für die älteren Damen (bin selbst ein älterer Jahrgang), die sich beim Badepersonal beschweren, weil.... Kindermund tut Wahrheit kund?!? und Kinder planschen, nein, so etwas aber auch! Da, meine Damen, muss man mit leben. Also, Mütter, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen."

Für Annette Hütten ist es selbstverständlich, dass Mütter ihre kleinen Söhne mit in die Frauendusche nehmen. "Ein kleiner, hilfloser Junge, nur mit einer Badehose bekleidet in einer nicht einsehbaren Dusche? Ich habe wirklich keine Paranoia, aber man muss das Schicksal auch nicht unnötig herausfordern. Die Schlagzeilen wenn wirklich etwas passieren sollte, möchte ich mir gar nicht vorstellen!"

Quelle: RP