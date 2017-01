Krefeld: Lkw zerstört alte Tankstelle

Industrierelikt sollte zum Zentrum einer neuen Gastronomieszene werden.

Die alte Tankstelle im Mies-van-der-Rohe-Business-Park an der Girmesgath sollte zum Zentrum eines neuen Gastronomie-Quartiers werden. Seit gestern Mittag muss sich Eigentümer Wolf Reinhard Leendertz etwas Neues ausdenken oder das Zitat an die industrielle Vergangenheit des Areals aufwendig wieder herstellen. Der Lenker eines Lastwagens mit Hänger fuhr trotz eines Verbotsschilds auf das Gelände und aus noch unbekannter Ursache mit mittlerer Geschwindigkeit mitten in die alte Tankstelle. Das Dach stürzte auf die Fahrerkabine. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

(sti)