Krefeld: Lohengrin mit exquisiten Extras

Krefeld und Lohengrin - das ist eine ganz besondere Sache: Mit einer Aufführung der Wagner-Oper ist das Theater 1951 wiedereröffnet worden. In den 1990er Jahren hat John Dew mit seiner legendären "Ring"-Inszenierung am Gemeinschaftstheater für Furore gesorgt. Und mit der Wagner-Rarität "Rienzi" haben sich die Vereinigten Bühnen vor vier Jahren überregional erfolgreich positioniert. Die Zeit ist reif für den Ritter. Doch der "Lohengrin" ist sowohl eine personelle wie eine künstlerische Herausforderung. "Wir haben im Ensemble die sängerischen Möglichkeiten. Dennoch: Der Chor kann nicht nur mit Extrachor aufgestockt werden. Dafür brauchen wir professionelle Unterstützung", sagt Operndirektor Andreas Wendholz. Das kostet. "Aber wenn wir schon so selten eine so große Oper machen können, dann wollen wir das auch gebührend flankieren." So wird es im Umfeld der Produktion, die am Karsamstag Premiere hat, ein zehnteiliges Begleitprogramm geben, das Hintergründe beleuchtet, Einblicke ermöglicht und sich Richard Wagner und seiner Oper auch auf ganz ungewöhnliche Weise nähert - zum Beispiel mit einem Menü, wie es im Hause Wahnfried, dem ehemaligen Wohnsitz Wagners, auf den Tisch gekommen sein könnte. "Wagner war Vegetarier, aber das werden wir nicht beherzigen", sagt Wendholz. Bei den Extra-Veranstaltungen solle es zwar viele fundierte Informationen geben, aber auch viel Vergnügen. Exquisite Wagner-Kenner gestalten ein ideenreiches Extra-Programm.

Die Inszenierung von Robert Lehmeier, der schon mit Harry Kupfer den "Ring" in Bayreuth in Szene gesetzt hat, wird insgesamt sechs Mal im Krefelder Haus aufgeführt: am 15. April (Premiere), am 22. April, am 7. und 20. Mai, am 25. Juni und am 2. Juli. Für die Vorstellungen und folgende Theater-Extras gibt es ab sofort Karten an der Theaterkasse, Telefon 02151 805125.

30 Interessierte haben die Gelegenheit, eine Probe im wörtlichen Sinne hautnah zu erleben. Sie werden zwischen den Chorsängern sitzen: Donnerstag, 23. Februar, 18.30 Uhr, Theaterbühne; Eintritt: 11,50 Euro.

Der Musiker und Wagner-Kenner Hans-Martin Gräbner reist aus Bayreuth an, um in einer "One Man Show" eine kundige, aber vergnügliche Einführung in die Welt des Fürstentums Brabant zu geben. Sonntag, 19. März, 19.30 Uhr, Glasfoyer; Eintritt: 11,50 Euro.

Regisseur Robert Lehmeier lässt sich bei der Arbeit zuschauen. Im Anschluss an eine szenische Bühnenprobe mit dem Ensemble können die Teilnehmer im Fragen zu seiner Regiearbeit stellen. Donnerstag, 30. März, 19.30 Uhr, auf der Theaterbühne; Eintritt: 11,50 Euro.

Hinrich Horstkotte ist den Krefeldern als fantasiereicher Regisseur (unter anderem "Die lustigen Nibelungen") bekannt. Er ist außerdem ein Kenner der kompletten "Lohengrin"-Diskografie - es gibt insgesamt mehr als 40 Gesamtaufnahmen der Oper. In seiner begeisternden Art wird Horstkotte etwa andere Höranleitungen bieten. Donnerstag, 6. April, 19.30 Uhr, Glasfoyer; Eintritt: 11,50 Euro.

Der Musikwissenschaftler Christoph Dohr hat die "Wagner"-Tradition am Krefelder Haus untersucht für sein neues Buch. In seinen Vortrag erklärt er, wie Wagners Opern zum wichtigen Bestandteil in den Spielplänen des Zwei-Städte-Theaters wurden. Mittwoch, 12. April, 19.30 Uhr, Glasfoyer; Eintritt: 11,50 Euro.

Richard Wagners Oper wurde in Wien am 19. August 1858 erstmals aufgeführt: im Theater am Kärntner Tor (k.u.k Hofoper). Nur wenige Monate später, am 31. März 1859, wurde eine Parodie aus der Feder des berühmten Wieners Johann Nestroy erstmals gespielt. "Oper der Zukunft, Lohengrin" ist die bekannteste aus einer Fülle von Persiflagen. Auszüge aus verschiedenen Parodien und die deutsche Erstaufführung von Victor Herberts Burlesque "The Magic Knight" (Der Zauberritter) bietet das Opernstudio-Ensemble. Samstag, 29. April, 19.30 Uhr, Glasfoyer; Eintritt: 11,50 Uhr.

Was haben Richard und Cosima Wagner wohl gespeist, was haben sie ihren Gästen in der Villa Wahnfried angeboten? Im Lokschupen des "Nordbahnhhofs" serviert Viktor Furth eine Menüfolge aus einem "Wahnfried"-Kochbuch. An Themen-Tischen werden Lohengrin, Elsa, Telramund und andere Figuren aus der Oper zwischen den Gästen sitzen: Die Opernsänger werden das Souper musikalisch ergänzen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Donnerstag, 4. Mai, 19 Uhr, Nordbahnhof; Eintritt: 30 Euro (inklusive Menü).

Die Brüder Thomas und Heinrich Mann, aber auch Mark Twain und viele andere Schriftsteller haben ihre Erfahrungen mit "Lohengrin"-Aufführungen gemacht oder sich auf die eine oder andere Weise von der Heldenfigur inspirieren lassen, Intendant Michael Grosse bietet einen Streifzug durch die Literatur. Begleitet wird er dabei von Yorgos Ziavras, der Lohengrin-Paraphrasen verschiedener Komponisten am Klavier vorträgt. Donnerstag, 18. Mai, 19.30 Uhr, Glasfoyer; Eintritt: 11,50 Euro.

Regisseur Robert Lehmeier sieht politische Aspekte im Opernstoff. Ob Lohengrin eine politische Oper ist, soll in einer öffentlichen Diskussion erörtert werden. Das Produktionsteam stellt sich den Fragen der Zuschauer. Donnerstag, 1. Juni, 19.30 Uhr, Glasfoyer; Eintritt frei.

Das Plakat, mit dem das Theater das Opernereignis bewirbt, ist auch in der "Extra"-Reihe entstanden: In Kooperation mit Studenten der Klasse von Professor Eric Schmidt an der Hochschule Niederrhein sind 16 Entwürfe für ein Plakatmotiv ins Rennen gegangen. Eine Frau, auf den Kopf gestellt und im Profil mit einem Federschopf, aus dem einzelne Daunen zu Boden fallen, ist die preisgekürte Idee von Daria Kyreyeva und Marvin Katrinski. Das Sieger-Plakat und die übrigen 15 Entwürfe werden rund um den Premierentermin im Theaterfoyer ausgestellt. Die Besichtigung ist kostenlos

