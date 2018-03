Krefeld: Lose Platten an der Decke: Schulmensa wieder freigegeben

Lose Platten an der Decke: Schulmensa wieder freigegeben

Nachdem bei einer Begehung in der Gesamtschule Kaiserplatz eine lose Deckenplatte in der Mensa aufgefallen war, hat der Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement der Stadtverwaltung den Bereich abgesperrt und eine Firma zur Reparatur beauftragt.

Die Firma stellte fest, dass noch eine weitere Platte lose war und hat dazu geraten, dass die gesamte Konstruktion geprüft werden sollte. Die Schulleitung hatte daraufhin die Mensa komplett gesperrt.

Gestern hat die Firma die zwei losen Platten wieder befestigt. Gleichzeitig war ein Statiker vor Ort und hat sich davon überzeugt, dass die Deckenkonstruktion sicher ist. Deshalb hat das Gebäudemanagement die Nutzung der Mensa wieder freigegeben. Es habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, so die Stadt. Aufgrund leichter Verformungen einzelner eingelegter Platten kann jedoch der Eindruck entstehen die Decke sei instabil.

Aus diesem Grund ist heute der 30 Quadratmeter große Deckenbereich im Forum entfernt und durch eine Akustik-Rasterdecke ersetzt worden. Ein Schaden besteht allerdings am Parkettboden im Mensabereich, der an mehreren Stellen lose ist, wodurch Stolperstellen entstehen können. Ein Teilbereich ist mit Sauberlaufmatten abgedeckt worden, die kurzfristig noch fixiert werden. Da eine Reparatur des Parkettbodens nicht sinnvoll ist, kommt nur eine gesamte Sanierung des Bodens in Betracht.

Hierfür muss das gesamte Parkett aufgenommen und der Untergrund aufbereitet, anschließend muss ein neuer Boden verlegt werden. Zur Sicherstellung der geplanten Veranstaltungen wird geprüft, ob zunächst ein mobiler Belag auf dem Parkett ausgelegt werden kann.

Quelle: RP