Krefeld: Mediothek feiert mit Stars und Rabatt

Das Haus am Theaterplatz wird zehn Jahre alt: Dazu gibt's eine Party und literarische Schwergewichte. Von Petra Diederichs

Hochkaräter aus dem Literaturbetrieb empfindet Mediotheksleiterin Evelyn Buchholtz als wunderbare Geschenke zum Jubiläum: Seit zehn Jahren gibt es das Haus, um das viele Städte Krefeld beneiden. Und im Jubiläumsjahr kann das Team am Theaterplatz mit prominenten Namen punkten: David Grossman, einer der wichtigsten zeitgenössischen Autoren Israels, kommt am 25. Mai. Zwei Tage später wird auf der Bühne der Mediathek das Finale der U20-Poetry-Slam-Meisterschaft NRW ausgetragen. Am 29. Mai wird Gioconda Belli mit der Grupo Sal ihre Aufwartung machen. Die nicaraguanische Autorin ("Die bewohnte Frau") war in den 80er Jahren ein Star der Literaturszene. Und am 27. Juni wird Elke Heidenreich erwartet. Diese Abende möglich machen das Stadttheater, der Verein O.P.E.N. und die Buchhandlung Thalia.

Und das ist nicht einmal die eigentliche Geburtstagsfeier. Das Jubiläum fällt auf den 1. April, den Ostersonntag. Dann ist die Mediothek geschlossen. Gefeiert wird nach den Osterferien am Freitag, 13. April. "Wir wollen es unterhaltsam, fröhlich, laut und inoffiziell", sagt Buchholtz. Statt langer Reden machen Krefelder für Krefelder Programm: Der Comedypreis-Gewinner David Werker, Volker Diefes und seine Spaß-Band Jeck United, die Singer-Songwriterin Sophie, Sweet Corrosion und die 13-köpfige Formation Mondo Mash Up sollen dafür sorgen, dass dort getanzt und gefeiert wird, wo man sich sonst zum Lesen und Lernen trifft. Das Programm beginnt um 20 Uhr. Aber ab 16.30 Uhr wird es laut werden beim Soundcheck. "Wir halten Ohrstöpsel parat", erklärt Buchholtz.

Zehn Jahre Mediothek - das ist eine Erfolgsgeschichte, auch wenn die Eine-Million-Grenze bei den Ausleihen inzwischen nicht mehr erreicht wird: 820.210 waren es im Geschäftsjahr 2017. Auffällig dabei: Es werden immer weniger Bücher, CDs und Videos mit nach Hause genommen, dafür steigen die virtuellen Entleihen von digitalen Medien. Ende des Jahres lag der Gesamtbestand bei 175.624 Einheiten. 17.000 Ausweise werden zurzeit aktiv genutzt. 219.000 Besuche hat das automatische Zählsystem registriert. Und mehr als 31.000 Mal haben die Mitarbeiter Auskunft gegeben. 2700 Interessierte haben an einer von 143 Führungen teilgenommen, und zu 264 Veranstaltungen kamen 10.000 Gäste.

Um sich bei den Stammkunden zu bedanken, werden im gesamten Geburtstagsmonat April die Kindermedien, die üblicherweise für 1 Euro entliehen werden, kostenlos sein. Und die gebührenpflichtigen Medien wie Bestseller, Blu-Rays, Hörbücher, werden zum Sonderpreis von 1 Euro verliehen.

Quelle: RP