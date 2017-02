Krefeld: Micro Cirtec will deutlich mehr produzieren

Manfred Völker hat mindestens drei Dinge mit Bill Gates (Windows) und Steve Jobs (Apple) gemeinsam. Er ist in der selben Branche tätig, hat seine Firmenkarriere ebenfalls quasi in der Garage begonnen und mit seiner Idee wirtschaftlichen Erfolg. Von Norbert Stirken

Für das laufende Jahr hat sich das Familienunternehmen Precoplat GmbH auf 25.000 Quadratmetern des früheren Zangs-Geländes an der Oberdießemer Straße viel vorgenommen. Die Produktionskapazität seiner Tochterfirma MicroCirtec soll um 50 Prozent steigen. Dafür hat Geschäftsführer Andreas Brüggen, Sohn der Firmengründer Manfred und Hildegard Völker, exakt 1,8 Millionen Euro in eine neue Galvanikanlage investiert. Die Firmengeschichte ist seit 1977 von Wachstum geprägt. Im September feiert der Leiterplattenspezialist sein 40-jähriges Firmenbestehen.

Was zu Beginn des Computerzeitalters eher visionär anmutete und ganz klein im Keller einer Diskothek begann, ist seit nunmehr vier Jahrzehnten ein erfolgreiches Konzept. Spezialisiert auf unbestückte Leiterplatten, kann heute hochtechnisiert und automatisiert die gesamte Bandbreite dieses Produktbereichs gefertigt werden. Neben ein- und doppellagigen Leiterplatten werden in Krefeld bis zu 24-lagige Multilayer hergestellt.

Das Kundenspektrum des Unternehmens ist dabei breit gefächert und in den unterschiedlichsten Branchen der Elektronikindustrie vertreten. Precoplat-Produkte sind in gewaltigen Windrädern renommierter Windkraftanlagenbetreiber ebenso zu finden, wie in Kraftfahrzeugen, LED Leuchten oder Radios. Vielfältige Leiterplatten werden mit insgesamt 75 Beschäftigten in eigener Produktion hergestellt. Sie werden erfolgreich in der Industrie- und Medizinelektronik, Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, Bahntechnik, Luft- und Raumfahrt sowie Automobiltechnik eingesetzt.

Damals wie heute setzt das Unternehmen trotz internationaler Konkurrenz ganz bewusst auf den Produktionsstandort Deutschland. Der Erfolg spricht für sich. Im Jahr 1983 kam mit der MicroCirtec GmbH eine Tochtergesellschaft hinzu, die zunächst auf den reinen Onlinevertrieb starrer Leiterplatten ausgelegt war, sich mittlerweile jedoch zu einer eigenen Größe gemausert hat. Beide Firmen werden heute durch einen gut ausgebauten technischen Vertrieb betreut, der insbesondere bei komplizierteren Kalkulationsstrukturen mit Rat und Tat zur Seite steht. Standardbestellungen können dagegen schnell und bequem weiterhin online getätigt werden.

Durch ein selbstentwickeltes flexibles Automatisierungskonzept im Fertigungsprozess ist es MicroCirtec möglich, auch in Deutschland ökonomisch erfolgreich zu produzieren. Das Unternehmen setzt den Fokus klar auf die Produktion hochwertiger unbestückter Leiterplatten. Die gesamte Bandbreite dieses Produktbereichs wird in Krefeld abgedeckt.

Aktuell bringt die neue modular aufgebaute Galvanikanlage mit bis zu 900 zusätzlichen Leiterplatten-Nutzen täglich, einen enormen Kapazitätsgewinn. Unter Nutzen versteht man eine "Anordnung mehrerer Leiterplatten innerhalb eines Rahmens". Bis zur Endausbaustufe von bis zu 1500 Nutzen am Tag sind sogar noch weitere Steigerungen möglich. Flexibles und effizientes Reagieren auf verschiedenste Marktanforderungen und Kundenwünsche ist somit noch schneller möglich. MicroCirtec bedient sowohl namhafte Großkonzerne, mittelständische Unternehmen als auch kleinere Entwicklungsbüros mit unterschiedlichsten Anforderungen an die Produkte. Neben der Kapazitätssteigerung verbessert sich durch den Einsatz der neuen Galvanikanlage obendrein die ohnehin gute Qualität der Krefelder Produkte, berichtet Firmensprecherin Sandra Heinrich.

Weitere Vorteile bietet die hochkomplexe Anlage auch in ökologischer Hinsicht. Sowohl der Wasserverbrauch und damit verbunden die Abwasserentsorgung, als auch der Stromverbrauch konnten bereits in der Anlaufphase gesenkt werden.

Insgesamt hat MicroCirtec zusätzlich im Jahr 2016 hohe Investitionen im Produktionsbereich getätigt. Neben der neuen Galvanik wurde der bestehende Maschinenpark durch weitere High-Tech Maschinen ergänzt. Unter anderem wurde in mehrere moderne Handling Roboter, und einen neuen vollautomatischen Fingertester investiert.

Quelle: RP