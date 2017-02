Krefeld: Mit den "Rosa Jecken" durch die Welt tanzen

Schon vor dem offiziellem Start der Kostümsitzungs-Party brodelte bereits die Stimmung im Stadtwaldhaus. Von Bianca Treffer

Der Termin der "KG Rosa Jecken" im Stadtwaldhaus gehört bei Hunderten von Jecken einfach zum närrischen Pflichtprogramm: Phantasievolle Kostüme, soweit das Auge reicht. Elegante Diven stehen zusammen mit wagemutig aussehenden Piraten an Stehtischen. Ritter flanieren, teilweise begleitet von Edelfräulein, durch die Menge, ein Stückchen weiter ist Vater Brown mit einigen Mönchen anzutreffen. Ein Schneemann hat sich aus der Kälte in die Wärme des Stadtwaldhauses gewagt. Schweißperlchen sind zwar zu sehen, aber weiter geht der Schmelzvorgang nicht.

Hippies in ihren farbenfrohen Outfits und überdimensionalen Perücken fallen auf. Rosa Flamingos geben sich ein Stelldichein mit blauen Schlümpfen. Dazwischen tummeln sich plüschige Tiergesellen in Form von Raubkaten, Eisbären und Affen. Selbst eine Freiheits-Statue auf zwei Beinen ist unterwegs und auch Conchita Wurst hat sich unter die Besuchermengen gemischt.

Der Phantasie sind bei der Kostümsitzungs-Party der KG Rosa Jecken keine Grenzen gesetzt. Bei Birgit, Ute, Simone, Rita und Heidi grünt es so gewaltig. Die fünf Frauen stecken in knatsch grünen plüschigen Latzhosen. Sonnenblumen blühen auf dem Grün und kleine Marienkäfer krabbeln über die Fläche. "Wir sind der Garten", sagt Birgit lachend.

Gleich 13 Erdbeeren umkreisen einen der Stehtische. Rote Tüllröcke, rote Perücken, gleichfarbigen Brillen und ein grüner Kragen machen die Kostüme aus. "Wir sind die frechen Früchtchen aus Anrath", verraten die Frauen mit einem Augenzwinkern. Es ist kurz vor 20 Uhr und eigentlich ist die Kostümsitzungs-Party noch gar nicht offiziell gestartet, aber es ist bereits voll und die Stimmung bestens.

An den Tischen mit den weißen und rosa Luftschlangen sowie den Sitzreihen in unmittelbarer Bühnennähe wird gelacht und erzählt. Immer mehr Besucher strömen in das Stadtwaldhaus. Dann ist einer der bekannten Rose Jecken Songs zu hören. Besucher machen Platz, denn die KG zieht in Richtung der stilistisch geschmückten Bühne - rosa Stoffbahnen und große Blumengebinde - auf.

Wer Plastikclown-Masken an den Wänden oder Massen von Luftballons als Dekoration sucht, der tut dies vergebens. Es geht stilvoll zu. Kunterbunt ist nur eins und das ist das Programm, durch das Oliver Pauw und René Sellmer führen. Ein tosendes Publikum, als Horst Krefelder seinen rosa Cowboyhut "für die Ladys", wie er es beschreibt, ins Publikum segeln lässt. Hände schießen in die Höhe, um das ungewöhnliche Wurfgeschoss aufzufangen, während "Mr. Move" die Stimmung noch mehr anheizt. Im langen Flur wärmt sich indes die Tanzgarde Krefeld Stahldorf auf. Tosender Applaus bei ihrem Auftritt voll Akrobatik.

"Diese Party ist einfach nur einmalig. Eine phantastische Show mit viel Aktion und eine unvergleichliche Stimmung", schwärmt Andrea von den Anrather Erdbeeren. Mit dieser Meinung steht sie nicht alleine da. Die Besucher tanzen, begleitet von der Formation "Kempes Feinest" und lassen sich immer wieder vom Bühnenprogramm begeistern, wobei mittlerweile die Travestie-Show von Femme Fatale über die Bühne geht, die ein Stück Ursprung der Rosa Jecken als schwul-lesbischer Verein widerspiegelt. Brüllende Lacher bei Lieselotte Lotterlappen, die mit dem Charme eines Elefanten im Prozellanlanden unterwegs ist und dabei gleichzeitig glamourösen Esprit verstreut, der einfach nur mitreißt.

Für die KG Rosa Jecken ist es indes eine besondere Kostümsitzung. Zum 15. Mal findet die Mega-Party im Stadtwaldhaus statt und dafür gibt es den Orden mit dem Clown samt der rosa knubbeligen Plüschnase und Motto für den Pächter, Helmut Lang. Eine Party der Mega-Klasse, die ein wirklicher Knaller innerhalb der jecken Zeit ist.

Quelle: RP