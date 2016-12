später lesen Nach Anschlag in Berlin Polizei richtet Lkw-Sperre am Krefelder Weihnachtsmarkt ein FOTO: Thomas Lammertz FOTO: Thomas Lammertz Teilen

Twittern





2016-12-21T12:50+0100 2016-12-21T13:05+0100

Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin mit neun Toten will die Krefelder Polizei den Weihnachtsmarkt in der Stadt besser sichern. Dort patrouillieren jetzt Beamte mit Maschinenpistolen, außerdem wurde eine Lkw-Sperre eingerichtet.