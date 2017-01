Krefeld: Nach Baustopp: Florack macht weiter

In wenigen Tagen läuft die Einspruchsfrist ab, dann kann es auf der Baustelle der Wohnstätte AG auf dem Grundstück der früheren Werkkunstschule in der City weitergehen. Nach dem Zerwürfnis mit Rostek & Pesch musste die Fortführung der bereits begonnenen Rohbauarbeiten neu ausgeschrieben werden. Von Norbert Stirken

Der Umzugstermin für die gut 80 Mitarbeiter der Wohnstätte AG in ihren neuen Verwaltungssitz im Frühjahr kann nicht eingehalten werden.

Die Florack Bauunternehmung in Heinsberg hat den Zuschlag der Wohnstätte AG, die in Krefeld mehr als 9000 Wohnungen besitzt und verwaltet, bekommen und soll den Bau des neuen viergeschossigen Verwaltungssitzes samt Wohnungen im Staffelgeschoss fortsetzen. Der Auftrag ist 2,1 Millionen Euro (ohne Mehrwertsteuer) schwer. Als besondere Herausforderung ist darin das Einbinden der denkmalgeschützten Fassade der ehemaligen Werkkunstschule an der Neuen Linner Straße in den Neubau enthalten.

Dringende Gründe und unvorhergesehene Ereignisse, so hieß es im Text der Ausschreibung der Arbeiten, hätten es ermöglicht, auf eine EU-weite Ausschreibung zu verzichten und eine vereinfachte Suche nach einem Unternehmen zu starten, das die von Rostek & Pesch begonnenen Rohbauarbeiten fortführt. Wörtlich: "Die Wohnstätte Krefeld Wohnungs AG beschafft nach der erfolgten zwingenden Kündigung des ursprünglichen Rohbauvertrages die noch erforderlichen Rohbauleistungen für den Neubau eines Verwaltungs- und Wohngebäudes am Standort der ehemaligen Werkkunstschule in Krefeld im Wege eines Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb." Die äußerste Dringlichkeit sei zudem in Folge von Ereignissen eingetreten, die die Wohnstätte weder verursacht habe, noch voraussehen konnte, heißt es weiter.

Über die Gründe des Zerwürfnisses mit Rostek & Pesch haben nach Angaben von Wohnstätte-Vorstand Thomas Siegert beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Der Einspruch von Rostek & Pesch über die Vergabe der Rohbauarbeiten auf einer benachbarten Baustelle für die Ostwall-Passage bei der Vergabekammer in Düsseldorf soll für den Abbruch des Vertragsverhältnisses auf dem Grundstück Werkkunstschule keine Rolle gespielt haben, versicherte Siegert unlängst. Er betonte, dass die Anrufung der Kammer rechtlich im Rahmen des Möglichen ist, auch wenn es für die Wohnstätte das erste Mal war. Zum zeitlichen Ablauf: Die Wohnstätte hatte im November 2015 die Rohbauarbeiten für die Passage ausgeschrieben - die Abgabefrist endete Mitte Dezember. Das Krefelder Bauunternehmen Rostek und Pesch hatte dann am 18. Dezember 2015 einen so genannten "Nachprüfungsantrag" bei der Vergabekammer in der Landeshauptstadt gestellt, über den bis Juni vergangenen Jahres nicht entschieden worden war. "Daraufhin mussten wir beschließen, neu auszuschreiben, um voranzukommen", erläuterte Siegert; Rostek und Pesch rief erneut die Kammer an.

Da es mittlerweile Klagen anderer öffentlicher Bauherren gegen die Kammer wegen der Nicht-Entscheide gab, ist der Fall an die Vergabekammer Köln verwiesen worden - und die entschied nun zugunsten der Wohnstätte. Damit stehen die Chancen gut, dass bald mit der Baumaßnahme Ostwall-Passage begonnen werden kann. Siegert stellte ausdrücklich heraus, dass Rostek & Pesch kein Vorwurf für diese Verzögerung zu machen sei; es sei das gute Recht jedes Bieters, die Kammer anzurufen - das Problem liege bei der Personalausstattung in Düsseldorf.

Zurück zum Bau des neuen Verwaltungssitzes der Wohnstätte AG an der Ecke Peters- und Neue Linner Straße. Die Florack Bauunternehmung aus Heinsberg, die auch einen Firmenstandort in Krefeld an der Kleinewefersstraße unterhält, muss den bereits vorhandenen Rohbau im Untergeschoss, Erdgeschoss und ersten Obergeschoss an die Denkmalfassade anbinden und darüber hinaus das zweite und dritte Obergeschoss plus Staffelgeschoss erstellen.

