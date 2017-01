Krefeld: Närrische Feuerwehr feiert die 1-1-2

Das Gellep-Stratumer Prinzenpaar, Pascal I. und Monika I., und seine Minister gehören allesamt der Freiwilligen Feuerwehr des Stadtteils an. Am Samstag feierten sie deren 112-jähriges Bestehen und das 5 x 11-Jährige der KG Blau-Weiß. Von Nadia Joppen

Das Wetter lockte am Samstagabend eigentlich niemanden aus dem Haus - aber kurz vor 20 Uhr waren doch etliche Trüppchen unterwegs: Clowns, Piraten, Cowboys - und diverse "Zivilisten" in Feuerwehr-Kluft. Die mussten zu einem besonderen Einsatz: Im Pfarrsaal von St. Andreas feierte die KG Blau-Weiß Gellep-Stratum ihre Große Festsitzung.

Das jecke Treiben in dem Ortsteil steht in diesem Jahr unter einem "heißen" Motto: "Die Feuerwehr feiert 1-1-2, und alle Jecken sind dabei" - was übersetzt bedeutet: Die Freiwillige Feuerwehr feiert ihr 112-jähriges Bestehen und wird von den Karnevalisten kräftig unterstützt. Prinzenpaar sind daher folgerichtig zwei überzeugte Feuerwehrmitglieder: Pascal I. und Monika I.. Die Prinzessin war zuerst in der Gelleper Jugendfeuerwehr und ist seit elf Jahren in der Stammeinheit tätig. Prinz Pascal wechselte vor zehn Jahren von der Uerdinger Freiwilligen Feuerwehr in den Gelleper Zug.

Auch die Minister sind aktive Feuerwehrleute und haben jetzt karnevalistische Zusatzaufgaben: Thomas Birgels (Minister der Prinzessin) ist zuständig für "das Unangenehme und die Löschmittelversorgung" - erledigt den Job aber offenbar mit viel guter Laune. Ministerkollege Max Kallweit ist dem Prinzen zugeteilt und verantwortlich für "das Angenehme und die Beförderungsangelegenheiten".

Dazu kommt ein weiteres Jubiläum: Die KG Blau-Weiß feiert ihr 5 x 11-jähriges Bestehen - und gleich zu Beginn der Festsitzung konnten sich zwei Herren das Ehrenzeichen gegenseitig verleihen: Präsident Hans-Peter Riskes (auch Löschzugführer in Gellep) zeichnete den 1. Vorsitzenden Roland Kuller aus, der sich umgehend revanchierte.

Musikalisch begleitete die niederländische Gruppe "Ex gaer gedaon" die Sitzung, die einen Fußball-Witz des Präsidenten zu hören bekam: "Bei 48 Mannschaften der nächsten WM habt ihr demnächst auch eine Chance."

Erster Programmpunkt war "Stewardess Marina" mit der Airline "de fliegende Caravan" - und die nahm kein Blatt vor den Mund: Einen "Passagier" fragte sie: "Haben Sie Spaß? - Ja - Dann sagen Sie es auch Ihrem Gesicht!" oder sie kommentierte einen Gesichtsausdruck mit "Sie sehen aus wie Rainer Calmund vor dem Kinderteller".

Abwechslungsreich auch die Leistungen der eigenen Leute: Die Stratumer Funken beeindruckten durch perfekte Choreographien, die Garde der "Gefahrenabwehr-Einheit" tanzte mit Blaulicht-Helmen und blinkenden Feuerwehrschläuchen. Als besondere Gäste konnten die Blau-Weißen das Uerdinger Prinzenpaar, Bernd I. und Angela I., sowie den Nierster Prinzen Bernd I. begrüßen, bevor nach dem offiziellen Programm noch bis in den frühen Sonntagmorgen gefeiert wurde.

