Krefeld: Neue Ausbildungschance für junge Leute

Truong Duy Hoang hat Fachhochschulreife und ist 19 Jahre alt. Er hat rund drei Dutzend Bewerbungen geschrieben, um eine Lehrstelle in der Industrie zu bekommen. Erfolglos. Von Norbert Stirken

Der junge Mann konnte sich in den Tests nicht darstellen. Er ist sehr schüchtern und hat Probleme mit der Sprache. Jetzt ist er zufrieden und glücklich. Truong Duy Hoang macht eine assistierte Ausbildung bei Steven und Gröters Elektromaschinenservice GmbH.

Die Chefs der S+G Elektromaschinenservice GmbH, Doris und Rudolf Steven, haben vier eigene Kinder und kennen sich mit den Problemen bei der Berufsfindung junger Menschen aus eigener Erfahrung bestens aus. Davon profitieren so genannte schwierige Fälle. Der 19-jährige Truong Duy Hoang ist einer davon. Er ist ordentlich, zuverlässig, pünktlich und verfügt über eine solide Schulbildung. Aber er ist zurückhaltend, sogar schüchtern.

Persönlicher Eindruck ist wichtig

Nicht die besten Voraussetzungen, um in einer Ellbogengesellschaft zu bestehen. Zum Glück gibt es ja Arbeitgeber wie Doris und Rudolf Steven - und die so genannte assistierte Ausbildung. Die Agentur für Arbeit in Krefeld habe 65 Plätze bei der Deutschen Ausbildungsakademie (DAA) eingekauft, erklärte Dirk Strangfeld gestern auf dem Betriebsgelände an der Untergath.

Die Mitarbeiter der DAA stehen sowohl dem Ausbildungsbetrieb als auch dem Lehrling unterstützend zur Seite. Truong Duy Hoang ist jetzt im ersten Lehrjahr als Anlagenmechaniker. S+G warten alle möglichen Arten von Motoren. Die Stevens haben in ihrer Belegschaft viele Beschäftigte, die sie selbst ausgebildet haben. Auf Tests und Zeugnisse legen sie dabei nicht den ganz großen Wert. Sie verlassen sich lieber auf ihren persönlichen Eindruck vom Bewerber. Und damit lagen sie bislang in der Regel goldrichtig.

FOTO: Lammertz Thomas

Von den 65 Plätzen für assistierte Ausbildung seien derzeit nur rund ein Drittel in Anspruch genommen, berichtete Strangfeld. Es liege also noch Potenzial frei. Interessierte können sich an die Agentur für Arbeit wenden.

Darüber hinaus stellte Strangfeld die neuen Arbeitslosenzahlen für die Stadt Krefeld und den Kreis Viersen vor. Erwartungsgemäß sei für Krefeld ein Anstieg der Arbeitslosigkeit um 0,5 Prozentpunkte auf 10,7 Prozent zu verzeichnen. "Mit dem Anstieg war zu rechnen", zeigt sich der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld, nicht allzu überrascht über die aktuellen Zahlen auf dem Arbeitsmarkt im Januar 2017, welche 23.552 arbeitslose Personen im Agenturbezirk ausweisen, eine Steigerung von 1.104 im Vergleich zum Vormonat.

336 weniger Arbeitslose

Immer noch ist das Quartalsende ein typischer Kündigungstermin. Zum Jahresende auslaufende befristete Verträge, das Ende des Weihnachtsgeschäfts im Einzelhandel und der Abschlusstermin dreieinhalbjähriger Ausbildungen führen ebenso regelmäßig im Januar zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen. "Gegenüber dem Januar des Vorjahres ist die Zahl der Arbeitslosen jedoch um 336 Personen geringer, das ist eine gute Nachricht. Auf der Stellenseite gibt es weiterhin einen hohen Bestand, der Markt ist aufnahmefähig", erläutert Strangfeld. "Der Arbeitsmarkt befindet sich somit weiter in einer stabilen Verfassung, auch wenn im Februar saisontypisch mit einer weiteren Steigerung der Arbeitslosigkeit gerechnet werden muss", lautet sein Resümee für den Januar und der Ausblick auf die weitere Entwicklung.

"Die Nachfrage nach Fachkräften ist weiter da. Aus vielen Gesprächen mit Arbeitgebern habe ich herausgehört, dass es auch zu Jahresbeginn eine stabile Nachfrage gibt. Der gemeldete Stellenbestand mit 4.558 offenen Stellen zeigt weiter die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarkts", zeigt sich Strangfeld optimistisch, was den Ausblick auf die nächsten Monate betrifft.

Unternehmen erhalten Informationen beim Arbeitgeber-Service unter Rufnummer 0800 4 5555 20.

