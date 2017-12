Krefeld: Neue Leiterin des Umweltzentrums in Hüls

Jana Reddig ist die neue Leiterin des Krefelder Umweltzentrums. Die 28-Jährige folgt auf Volker Bahr, der im Sommer nach 25 Jahren Tätigkeit in der Bildungseinrichtung am Talring in den Ruhestand gegangen ist.

Mit Bahr habe das "Gesicht des Umweltzentrums" die Bildungsstätte am Hülser Berg verlassen, sagte Oberbürgermeister Frank Meyer zur Verabschiedung Bahrs. Meyer, der das Umweltzentrum im Rahmen seines Zivildienstes beim Umweltamt 1998 kennengelernt hatte, wünscht Jana Reddig viel Glück bei der neuen Aufgabe: "Sie übernehmen ein gut bestelltes Haus mit viel Ansehen und breiter Unterstützung in Politik und Gesellschaft. Selbst in Zeiten des Nothaushaltes wurde am Umweltzentrum nicht gerüttelt."

Reddig ist seit dem 1. Dezember im Dienst. "Noch befinde ich mich in der Kennenlernphase. Ich bin gespannt, wie es so wird, wenn es richtig losgeht." Sie meint die Phase der vielen Besuche von Schulklassen ab März - rund 500 Schulklassen und Kindergartengruppen kommen jährlich zu Besuch. Zwei Lehrer, acht Honorarkräfte und vier Absolventen des Freiwilligen ökologischen Jahres (FÖJ) begleiten die Besucher bei vielen Veranstaltungen auf dem Gelände der ehemaligen Betonfabrik Carstanjen. Seit 1991 dient die Industriebrachfläche als außerschulischer Lernort für nachhaltige Umweltpädagogik der Stadt.

Reddig hat nach ihrem Bachelor- und Master-Studium im Studiengang Entsorgungs-Ingenieurwesen an der Universität in Aachen knapp zwei Jahre beim Bildungszentrum für Ver- und Entsorgungswirtschaft (BEW) als Projektmanagerin für Bildung im Bereich Abwasser gearbeitet. Damit ihr der Start am neuen Einsatzort gut gelingt, erhielt sie zur Begrüßung vom Förderverein des Umweltzentrums einen Kompass.

Quelle: RP