Krefeld: Neue Studie: City-Lagen steigen im Preis

Krefeld kommt auf dem Immobilienmarkt zu spät, um Neubürger anzulocken: In vielen Umlandgemeinden Düsseldorfs klettern Preise und Mieten in allen Segmenten. Dies deutet der Ring Deutscher Makler in seiner neuen Studie als Beleg dafür, dass immer mehr Menschen auf den Speckgürtel rund um die Landeshauptstadt ausweichen, weil sie sich die Wohnkosten in Düsseldorf nicht mehr leisten können oder wollen. An Krefeld geht der Trend eher vorbei. Von Norbert Stirken

Von Preissteigerungen in allen Segmenten des Immobilienmarkts kann in Krefeld keine Rede sein. Das Wort Stagnation oder Konstanz trifft den Trend in der Seidenstadt eher. Wenn überhaupt, dann sind die Steigerungen in den einzelnen Sparten des Markts eher marginal. Beim Bauland zum Beispiel liegen die Grundstückspreise in allen Lagen unverändert wie im Vorjahr bei 230 Euro (einfach), 300 Euro (mittel) und 450 Euro pro Quadratmeter (gut). Das gilt im Übrigen auch für Gewerbegrundstücke. Die liegen bei 60, 80 und 90 Euro.

Der Projektentwickler Aurelis musste unlängst erfahren, dass seine Preisvorstellung von 100 Euro beim Verkauf von Flächen auf dem Areal des alten Verschubbahnhofs (wir berichteten exklusiv) nicht zu erzielen sind. Aurelis reduzierte den Quadratmeterpreis auf 80 Euro und hat nun acht Interessenten an der Angel. Steigerungen um neun und fünf Prozent stellte der Ring Deutscher Makler (RDM) bei den Grundstücken für den Mehrfamilienhausbau fest: 350 und 420 Euro sind die Mittelwerte pro Quadratmeter.

Keine Veränderung ist bei den Preisen für Reihenmittelhäuser festzustellen. Je nach Qualität und Alter kosten sie im Mittel 215.000, 250.000 und 270.000 Euro. Anders sieht es bei den Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen aus. Im gehobeneren Standard stiegen die Preise um drei Prozent. In einfacher Lage geben Käufer 225.000 Euro, in mittlerer Lage 300.000 Euro, in guter Lage 400.000 Euro und in sehr guter Lage 565.000 Euro aus. Das ist ungefähr die Hälfte dessen, was eine entsprechende Immobilie in Düsseldorf kosten würde.

Bei den Eigentumswohnungen ist der Preis pro Quadratmeter Wohnfläche der Maßstab: Für Krefeld stehen 700 Euro, 1200 Euro sowie 1500 und 1650 Euro in der Statistik. In der Landeshauptstadt muss ein Käufer im Luxussegment das Dreifache auf den Tisch legen.

Mehr Bewegung stellten die Experten im Krefelder Mietmarkt fest. Von den Schlichtwohnungen für 4,70 und fünf Euro einmal abgesehen, stiegen bessere Quartiere um fünf Prozent auf 6,80 und vier Prozent auf 8,30 Euro. Neubaumieten bewegen sich sogar zwischen sieben und 8,80 Euro - drei bis sechs Prozent mehr als im Vorjahr.

Noch höher ist die Preissteigerung bei den Büromieten. Sie liegen in der oberen Kategorie bei neun Euro (plus 13 Prozent). Es scheint, als hätte die Stadt Krefeld als Mieter von Verwaltungsflächen für ihre 650 Beschäftigten, die aus dem maroden Stadthaus ausziehen mussten, zu dieser Preissteigerung beigetragen.

Nachgefragt ist Krefelds einzige 1a-Lage für Ladenlokale - die Hochstraße in der City. Mit einem elfprozentigen Anstieg auf 100 Euro pro Quadratmeter Monatskaltmiete wird die wieder zunehmende Attraktivität der Seidenstadt unterstrichen. In größeren Ladenlokalen werden 60 Euro gezahlt. Unter der neuen Begeisterung für die City leiden die so genannten Nebenkerne. Dort sind die Mietpreise mit 16 beziehungsweise elf Euro pro Quadratmeter konstant. In weniger guten Lagen ist sogar ein Minus zu bilanzieren. In1b-Lagen in Nebenkernen zahlen Mieter nur noch 15 Euro pro Quadratmeter für kleine Geschäftslokale. Das sind sechs Prozent weniger als im Vergleichsjahr.

Jörg Schnorrenberger, Vorsitzender des RDM Bezirksverbands, zitiert in der Studie Neubauprojekte allerorten. Lediglich Krefeld kommt in der Auflistung nicht vor. Auch mit einem deutlichen Anstieg der erteilten Baugenehmigungen kann die Seidenstadt nicht dienen. Gleichwohl: "Die Mitglieder unseres Berufsverbandes rechnen in den kommenden Monaten mit einer weiterhin ungebremsten Nachfrage", sagte Schnorrenberg.

