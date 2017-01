später lesen Krefeld Neuer Großkunde für ztv-Logistik FOTO: Lammertz FOTO: Lammertz Teilen

2017-01-10

Die Zustell-, Transport- und Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (ztv) richtet derzeit 1700 Quadratmeter Lagerfläche für 3000 neue Palettenstellplätze her. Zum Jahreswechsel hat das Unternehmen aus Fischeln den Auftrag eines Großkunden an Land ziehen können - der Vanguard Deutschland GmbH. Schon in der kommenden Woche sollen die ersten Container mit Fotozubehör aus China und Myanmar in Krefeld angeliefert werden. Von Norbert Stirken