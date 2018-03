später lesen Krefeld Neuer Mietspiegel für Gewerbe: Die Stadt hat zu viel Flächen für Handel FOTO: TL FOTO: TL 2018-03-01T17:32+0100 2018-03-02T00:00+0100

Das Angebot an Einzelhandelsflächen in der Innenstadt wird in den kommenden Jahren schrumpfen. So genannte 1a-Lagen (wie die Hochstraße) könnten sich oftmals nur noch die großen Filialisten - zum Teil aus Renommee-Gründen - leisten, sagte gestern Norbert Bienen, Vorsitzender des Immobilienausschusses der Industrie und Handelskammer Mittlerer Niederrhein, bei der Vorstellung des neuen "Gewerblichen Mietspiegels" in Krefeld. Für die inhabergeführten Läden gewännen die 1b-Lagen (zum Beispiel Königstraße) an Bedeutung. In der Summe verschwinde auch wegen der Konkurrenz zum Online-Handel ein Großteil der Handelsflächen. Stattdessen würden Büro- und Wohnflächen in der City stärker nachgefragt. Von Norbert Stirken