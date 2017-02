Krefeld: Offener Dialog über Krefelder Kulturen

Mit einer Ausstellungseröffnung startete die VHS gestern ihr neues Semester und lud Interessierte zum Gespräch ein. Von Bianca Treffer

Die Türen zum Muchesaal der VHS sind weit geöffnet und ziehen schon vor der eigentlichen Ausstellungseröffnung die Besucher an. Mit Interesse lesen die Gäste die Texte auf den Stellwänden, betrachten Fotos und vertiefen sich in die informativen Aussagen über den Islam, seine Glaubensrichtungen als auch die Karten über Nordafrika und den Nahen Osten, die über Religionen und Flüchtlingszahlen berichtet. So manches Gespräch entsteht beim Rundgang entlang der Stellwände.

Der "Krefelder Dialog der Kulturen" ist nicht nur eine Ausstellung, die zum Betrachten einlädt, sondern eine Arbeit, die den Dialog fördert und zum Nachdenken anregt. Was mit der Ausstellung "Angekommen in Krefeld" und der Aktion "Engel der Kulturen" seinen Anfang nahm, hat nun eine Fortsetzung gefunden. Wobei die Engel-Kunstaktion im Rahmen der Fotoausstellung dokumentiert und für alle Besucher nochmals nachvollziehbar wird. So mancher ist dem Engel vor der Alten Kirche schon begegnet.

In der VHS ist nun Zeit, sich mit dem Kunstprojekt als solchem erneut auseinanderzusetzen und den Dialog von Menschen unterschiedlichsten Glaubens, die alle in Krefeld leben, zu verfolgen. Sie beleuchten verschiedenste Aspekte und machen klar, dass ein friedliches Miteinander möglich ist, wenn man sich die Chance des Kennenlernens gibt und keine Feindbilder aufbaut.

"Es ist beeindruckend, wie viele Menschen heute gekommen sind", begrüßte Oberbürgermeister Frank Meyer die Besucher, die längst nicht alle einen Sitzplatz im Foyer gefunden hatten. Meyer brachte seine Freude über das große Interesse zum Ausdruck. Es zeige ihm, dass in Krefeld der Dialog der Kulturen bereits stattfinde und dass die Bürger ein Interesse hätten, daran mitzuwirken. Ein friedliches Miteinander entstünde nicht von selber, daran müssten alle mitarbeiten, betonte Meyer.

Er sprach von einer Herausforderung, der man bereits erfolgreich entgegengetreten sei, um aus Krefeld eine menschliche und kulturell lebendige Stadt zu machen. Ein gutes Miteinander könne aber nur funktionieren, wenn man auch Dinge anspreche, die nicht so gut laufen. Als Beispiel nannte Meyer die Rolle der Frau in der Gesellschaft, die in einigen Kulturen eine andere Wertigkeit besitze. Dialog sei so eine Daueraufgabe.

Meyer lobte die VHS, die sich in diesen Gesamtdialog einbringt. Unter anderem auch mit 18.562 Unterrichtsstunden im Fach Deutsch. Diese Stundenzahl wurde im vergangenen Jahr von Menschen aus 60 Nationen genutzt. "Vor der aktuellen Situation ist ein Kennenlernen wichtiger denn je. Keine Mauern bauen, sondern sich mit bestehenden Differenzen auseinandersetzen. Wir leben in einer offenen Gesellschaft und denken demokratisch. Wir dürfen nicht nur zugucken, sondern müssen uns öffentlich äußern", sagte VHS-Direktorin Inge Röhnelt. Sie erinnerte daran, dass die Menschen, die in Krefeld lebten, vor dem geflohen seien, was auch Menschen in der hiesigen Region fürchteten.

Die VHS lud noch bei der Ausstellungseröffnung zu einem Dialog ein. Denn die Teilnehmer des "Dialoges der Kulturen" waren vor Ort und setzen unter Leitung des Journalisten Michael Heussen ihre Gespräche fort, wobei Michael Grosse für die literarische Einstimmung sorgte. Musikalisch wurde die Kombination von Ausstellungseröffnung und Semesterauftakt dabei vom "Quintetto Cellissimo" der Musikschule begleitet.

Die Ausstellung ist noch bis zum 6. März im Muchesaal der VHS, Von-der-Leyen-Platz 2, zu sehen. In Sachen Dialog geht es am 2. März mit einem Vortrag weiter. Ab 19 Uhr stellt Rabbi Jitzchak Mendel Wagner die jüdische Hochzeit vor.

