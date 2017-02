Krefeld: Otto von Linn zieht zurück auf die Burg

800 Jahre nach seinem Tod wird der Kreuzritter wieder einen Platz in seiner ehemaligen Residenz finden. Nach dem Flachsmarkt wird er in den Unteren Rittersaal verlegt. Das ist einer von vielen Plänen für das Museum in diesem Jahr. Von Kai Aussen

Der Kreuzritter Otto von Linn (1171 bis 1219) kehrt fast 800 Jahre nach seinem Tod auf seine Burg in Krefeld zurück. "Otto wird nach dem Flachsmarkt umziehen", berichtet Jennifer Morscheiser, Leiterin des Museums Burg Linn. Im Unteren Rittersaal in unmittelbarer Nähe zur Kapelle soll er einen neuen Platz finden. In dem frisch gestrichenen Saal möchte Morscheiser dann das Thema "Leben und Tod im Mittelalter" präsentieren. Insgesamt sei vorgesehen, die Dauerausstellungsanteile in der Burg nach und nach zu erhöhen, um das Bauwerk nicht nur für sich wirken zu lassen, sondern über Hintergründe, Baugeschichte und vor allem über das Leben im Mittelalter mehr zu informieren. Bei diesem Projekt handelt es sich um eines von zahlreichen Vorhaben, das die Museumsleiterin nun vorgestellt hat.

"Ich fühle mich hier richtig wohl", sagt Morscheiser, die seit einem guten halben Jahr das Krefelder Museum leitet. Die vergangenen Monate nutzte sie mit ihrem Team, um diverse Idee zu entwickeln und mit der Umsetzung trotz begrenzter Mittel sofort zu beginnen. "Und wir haben noch viel vor in diesem Jahr", so Morscheiser. Bereits fertig ist der Internetauftritt (Adresse: www.museumburglinn.de), der von einer ehrenamtlichen Kraft erstellt wurde. Bei der Realisierung unterstützte der Verein "Freunde der Museen Burg Linn" das Haus. Auf der Facebook-Seite www.facebook.com/museumburglinn wird über die Museumsarbeit, aber auch Kurioses aus dem Umfeld berichtet. "Die Seite wird sehr gut wahrgenommen. Wir haben rund 2000 Follower", berichtet Morscheiser. Die Entwicklung thematisch unterschiedlicher Audioguide-Apps für verschiedene Zielgruppen ist vorgesehen für voraussichtlich Ende des Jahres.

"Eines meiner Langzeitprojekte ist es, Farbe ins Haus zu bringen", erklärt Morscheiser. Die Decken in den Ausstellungsräumen des Archäologischen Museums werden zurzeit neu gestrichen. Dadurch habe sich das Raumgefühl verbessert. Der Fürstenraum soll eine Multimediapräsentation erhalten, die die Besucher in die Lebenswelt des fränkischen Fürsten entführt.

Zunächst widmet sich das Museumsteam in den kommenden Wochen, wie berichtet, der Neugestaltung der Schiffshalle im Archäologischen Museum.

Neben den Neuerungen in der Ausstellung stehen auch bauliche Veränderungen in der Verwaltung an. Die Bibliothek wird im Frühjahr aus dem Haupthaus in die Zehntscheune verlagert. Dadurch können im Haupthaus zwei Arbeitsplätze neu eingerichtet werden. Außerdem bekommt die Museumspädagogik im Haupthaus durch den "Auszug" von Otto von Linn einen neuen Raum.

In den inhaltlichen Fokus der Museumspädagogik rücken 2017 die Kinderführungen. Die Museumsführer werden nun regelmäßig fortgebildet. "Wir verstehen uns als außerschulischen Lernort", betont Morscheiser. Das Museum Burg Linn sei ein Ort, an dem Lernen Spaß machen darf. Kinder könne man dort für ihre Heimat und die damit verbundene Historie begeistern. Weil Geschichte, und insbesondere Heimatgeschichte, in den Lehrplänen kaum noch Platz finde, sei es umso wichtiger, ein attraktives Angebot für Schüler und Lehrer zu gestalten.

Das Jahresprogramm sieht zwei vom stellvertretenden Leiter Christoph Dautermann kuratierte Sonderausstellungen vor. Im März wird die Ausstellung "1517 - Krefeld und die Reformation" eröffnet. Das Museum richtet seinen Blick im Lutherjahr auf die lokalen Ereignisse. Als Teil der Grafschaft Moers war das Städtchen Krefeld seit den 1540er-Jahren den Reformationsbestrebungen der Moerser Grafen ausgesetzt. "Wir werden in der Ausstellung seltene und außergewöhnliche Schriften zeigen", so Dautermann. Dazu zählt auch eine Lutherbibel aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts aus dem Museumsbestand. Die Sonderausstellung "Die letzte Reise - Jenseitsvorstellungen im Wandel" wird im Oktober eröffnet. Dabei sollen die Besucher auch an entsprechende Orte im Museumsumfeld geführt werden, wie dem jüdischen Friedhof in Linn. Die Ausstellung ist Teil des Projektes "unterwegs. Mobilität und Reisen an Rhein und Maas", an dem sich 30 Museen am Niederrhein und in den Niederlanden beteiligen.

Der Internationale Museumstag am 21. Mai steht unter dem Motto "Spurensuche. Mut zur Verantwortung". Das Museum Burg Linn bietet verschiedene Kinderaktionen und Führungen an. Zum ersten Mal öffnet das Archäologische Museum Krefeld auch an den Flachsmarkttagen über Pfingsten. Aus konservatorischen und organisatorischen Gründen muss das Jagdschloss jedoch geschlossen bleiben, die Burg ist wie in den vergangenen Jahren in den unteren Geschossen genutzt. Im Rahmen der Unesco-Bewerbung zum Welterbe findet auf dem Areal in Krefeld-Gellep am 23. und 24. September ein Kastellfest statt. Die weitere Planung steht hier noch an. Abschließend wird nach der herausragenden Resonanz während des Linner Weihnachtsmarktes erneut eine Gespensterführung für Kinder im Dezember angeboten.

