Krefeld: Polizei stürmt Wohnung: Raubmord an Werner L. aufgeklärt?

Steht der grausame Raubmord an Werner L. Ende Oktober vergangenen Jahres kurz vor der Aufklärung? Die Polizei hatte den 79-Jährigen damals in seiner Wohnung an der Drießendorfer Straße tot aufgefunden. Der Rentner war erstickt, seine Hände und Füße waren mit Paketband gefesselt. Zusätzlich hatten die Täter die Hand- mit den Fußfesseln verbunden. Seinen Kopf - einschließlich Nase und Mund - war ebenfalls mit mehreren Lagen des reißfesten Bandes umwickelt. Mit Hochdruck suchte eine Mordkommission nach den Tätern, zwei Frauen gerieten schnell in den Fokus der Fahnder.

Gestern Mittag stürmte eine Einsatzgruppe der Polizei in ein Mehrfamilienhaus an der Steinstraße im Westbezirk. Nach Informationen unserer Redaktion soll es zu Festnahmen gekommen sein. Parallel wurden zahlreiche Gegenstände sichergestellt. Ob er sich dabei um Beweismittel handelt, ist unklar. Oberstaatsanwalt Axel Stahl sagte auf Nachfrage lediglich, dass es einen "Zugriff" auf der Steinstraße gegeben habe. Ob es dieser im Zusammenhang mit dem Mord an Werner L. stehe, wollte er "weder bestätigen noch dementieren". "Mehr möchte ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen", so der Jurist auf Anfrage. "Wir werden die Ergebnisse auswerten und die Öffentlichkeit zeitnah informieren."

Der Mord an Werner L. zog in den vergangenen Monaten in Krefeld und Umgebung immer weitere Kreise. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten bereits kurz nach der Tat auf einer gemeinsamen Pressekonferenz berichtet, dass das Opfer wenige Tage vor seinem Tod Besuch von zwei Frauen in seiner Wohnung hatte, die von ihm bei Bekannten als "Zigeunerweiber" bezeichnet worden waren. Nach Aussage der Behörden hatte das Duo in der Wohnung des Rentners unzählige antike Gegenstände gesehen und sei "vor Begeisterung ganz aus dem Häuschen" gewesen.

Klar war aber auch: Der 79-Jährige war kein vermögender Mann. Der Alleinlebende hatte seit Monaten in seiner Wohnung keinen Strom, da er die Rechnung nicht mehr bezahlen konnte. Seinen Kaffee kochte er auf Teelichtern, seine Wäsche wusch er in der Badewanne. Um seine Finanzen aufzubessern, ging L. seit Jahren immer wieder zu verschiedenen Pfandleihern, denen er Teile seiner Antiquitäten anbot. "Zigtausende Euro" soll er auf diese Weise bekommen haben, so Oberstaatsanwalt Stahl damals.

Wie viel Beute die Täter bei dem Raubmord gemacht haben, ist bisher nicht bekannt. Die Fahnder suchten damals unter anderem nach einem großen blauen Portemonnaie des Rentners. Stahl appellierte in der Vergangenheit mehrfach an die Bevölkerung, bei der Aufklärung des Falles zu helfen und alle noch so unwichtig erscheinenden Auffälligkeiten zu melden. Es ist nicht auszuschließen, dass der Oberstaatsanwalt noch in dieser Woche Vollzug verkündet.

