Krefeld: Postbank zieht in den Steinert-Neubau

Die Postbank gibt diverse Standorte im Stadtgebiet auf und zieht alle Kräfte aus Krefeld in einem neuen Vertriebscenter am Ostwall im Neubau des Rechtsanwalts Konrad Steinert zusammen. Dort stehen den 49 Mitarbeitern dann 1560 Quadratmeter auf mehreren Etagen zur Verfügung. Derzeit wird vor allem im Erdgeschoss noch mit Hochdruck gearbeitet. Ende März will die Postbank ihren Flagship-Store (Vorzeigeladen) - als einen von 50 bundesweit - feierlich eröffnen. Von Norbert Stirken

Der Mietvertrag der Postbank AG für die Räume im früheren kaiserlichen Postamt am nördlichen Ostwall läuft noch bis Oktober dieses Jahres. Der Zeitpuffer für den Umzug in neue Räume in der City ist mithin mehr als ausreichend. Ende März soll der Umzug in den Neubau des Krefelder Rechtsanwalts Konrad Steinert am Ostwall in Höhe der neuen Haltestelle mit Millionen teurem Dach stattfinden. Bis dahin sollen die Arbeiten abgeschlossensein. "Die neue Lage für die Postbank ist perfekt - direkt gegenüber der Sparkasse und der Deutschen Bank", sagte Steinert im Gespräch mit unserer Redaktion.

"Es ist eine strategische Entscheidung, unser Portfolio an einem Standort unter einem Dach zu konzentrieren", erklärte Iris Laduch-Reichelt, Sprecherin der Postbank AG in Bonn. Den Kontakt zu Steinert als Eigentümer dieser und der benachbarten Immobilien hat ein Maklerbüro hergestellt. Die Postbank rückt mit ihren neuen Vertriebscentern noch näher an ihre Kunden heran. In Ergänzung zu ihren mehr als 1000 Filialen will die Bank bis ins Jahr 2018 an 50 Standorten ihr vollständiges Service-Portfolio unter einem Dach bündeln. Neben einem Fokus auf Bankdienstleistungen für Privatkunden, zum Beispiel Immobilienfinanzierung, Bausparen und Wertpapiergeschäft, will sie insbesondere das Beratungsangebot für ihre 300.000 Geschäfts- und Firmenkunden stärker zur Geltung bringen und weitet daher die Zahl ihrer bisherigen 15 Geschäfts- und Firmenkundenstandorte auf diese 50 Standorte aus.

FOTO: Lammertz Thomas

Am Ostwall 130/132 wird künftig das gesamte Leistungsspektrum der Postbank angeboten. Dies schließt die Neueröffnung des Postbank Finanzcenters mit ein.

Das Vertriebscenter wird insgesamt 1560 Quadratmeter Fläche haben. Davon entfallen 660 Quadratmeter auf das Finanzcenter im Erdgeschoss. Die restlichen 900 Quadratmeter in den Obergeschossen beherbergen Büros. An diesem neuen Standort werden insgesamt 49 Mitarbeiter arbeiten, allein 20 davon im Postbank Finanzcenter. Das Postbank Vertriebscenter Krefeld ist das achte Vertriebscenter, das die Postbank bundesweit eröffnet.

Quelle: RP