Krefeld: Presswerk Krefeld kauft Firmen in Sachsen und hat neuen Eigentümer

Der Krefelder Automobil-Zulieferer mit Hauptsitz in Linn ist wieder ein deutsches Unternehmen. Die Hannover Finanzgruppe erwarb die Anteile der Mac Lean Fogg Company aus den USA. Von Norbert Stirken

Das Presswerk Krefeld (PWK) ist wieder ein deutsches Unternehmen. Die Hannover Finanzgruppe steigt als Mehrheitsgesellschafter in die Traditionsfirma ein und trägt den neuen Expansionskurs mit. Fast parallel hat PWK die beiden sächsischen Betriebe Ibex Automotive und Gebrüder Kunze aus der Insolvenz gekauft. Hinter der Hannover Finanzgruppe stehen Versicherungen und berufsständische Versorgungswerke wie Pensionskassen. Die Verträge sind unterzeichnet. Die zuständige Kartellbehörde muss noch zustimmen. Die Weichen sind gestellt. Über den Kaufpreis haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart. Die neue Unternehmensgruppe firmiert unter dem Namen PWK Automotive.

PWK-Geschäftsführer Harald Dorth hat viele Monate an der strategischen Neuausrichtung gearbeitet und mit seinem Konzept die Geldgeber aus Niedersachsen überzeugt. Und auch die Arbeitnehmervertretung am Standort Idastraße lobt das Management. Betriebsratsvorsitzender Hermann Steck nennt die Entscheidungen einen "wichtigen Deal" und "guten Schachzug". Das Presswerk erweitere sein Portfolio und seinen Kundenkreis. "Das stärkt den Standort Krefeld", betonte auch Dorth im Gespräch mit unserer Redaktion.

Mit Umsetzung der Transaktion wird aus PWK die eigenständige Unternehmensgruppe PWK Automotive mit rund 900 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von etwa 160 Millionen Euro. Die neue Unternehmensgruppe stellt mit den neuen Töchtern erweiterte Möglichkeiten innerhalb der Fertigungstechnologien Kalt- und Warmumformung von Stahl und Aluminium sowie ein breites Angebot an Zerspanungskapazitäten bereit. Schwerpunkte des Produktspektrums werden Komponenten aus den Baugruppen Bremse, Stoßdämpfer, Lenkung, Kompressoren und Fahrwerk sein. Endkunden sind alle großen Automobilzulieferer.

Die Hannover Finanzgruppe wird das Traditionsunternehmen gemeinsam mit dem Krefelder Management zu 100 Prozent von der US-amerikanischen Company MacLean übernehmen. PWK war seit 2004 ein rechtlich selbstständiges Tochterunternehmen der Mac-LeanFogg Company 2004.

Das Presswerk Krefeld ist ein Kind der ersten industriellen Revolution. Gegründet 1898 als Rheinisches Kleineisen- und Stanzwerk Jahn & Holzapfel, das zunächst Schrauben und Muttern für die Eisenbahnindustrie herstellte, entwickelte sich das Unternehmen zum Technologieführer der Kaltmassivumformung, des Gesenkschmiedens und des Aluminiumschmiedens.

Heute fertigt PWK Sicherheitsteile für die internationale Automobilindustrie. Neben dem Standort in Krefeld verfügt das Unternehmen über ein Joint Venture mit dem Automobilzulieferer ZF in Frankreich und hat Partnerschaften in China und Indien. Die Bearbeitung der Formteile für Produktkomponenten rund um Bremsen, Stoßdämpfer, Lenkung und Fahrwerk soll zukünftig weiter ausgebaut werden. In der neu gegründeten PWK Ibex GmbH gehen die Firmen Gebrüder Kunze GmbH und Ibex Automotive GmbH auf. Durch die neu hinzugewonnenen Standorte in Sachsen verfügt PWK über einen erweiterten Maschinenpark, der auf einem hohen technischen Stand ist, sowie über weitere Kapazitäten für die Fertigung.

Geschäftsführer der PWK Automotive Gruppe, Harald Dorth, sagt über die Transaktion: "An den neuen Standorten verfügen wir über weitere Kapazitäten für die Umformung und gewinnen zusätzliches Know-how für Sicherheitsteile. Wir sind jetzt in der Lage, aufgrund modernster Prozesse noch weitaus komplexere Produkte zu entwickeln und herzustellen wie beispielsweise Komponenten für Bremsen, Stoßdämpfer und Klimakompressoren. Aufgrund der neu geformten Unternehmensgruppe werden wir in der Lage sein, weitere Großaufträge zu akquirieren."

Am Standort Krefeld verfügt PKW Automotive über rund 65.000 Quadratmeter Betriebsgelände mit 28.000 Quadratmetern Hallen. Auch die Firmenflächen in Zittau und Gelenau sind nun im Eigentum der Gruppe.

Quelle: RP