Krefeld: Protestanten kritisieren Kita-Online

Der evangelische Gemeindeverband befürchtet, dass durch das Verfahren die Autonomie freier Träger verlorengeht. Von Bärbel Kleinelsen

Kita-Online, das neue Anmeldeverfahren der Stadt, das es ermöglicht, sich auch per Internet bei Kindertagesstätten anzumelden, steht erneut in der Kritik. Wie berichtet hatten zuerst Elterninitiativen bemängelt, dass Kita-Online nicht auf die Bedürfnisse von kleinen Einrichtungen abgestimmt sei, und es den Erzieherinnen deswegen mehr Arbeit mache und auch die Eltern verunsichert reagierten. Gestern nun meldeten sich die Leiterinnen der Kindertagesstätten des evangelischen Gemeindeverbandes zu Wort. Sie befürchten, dass die Autonomie der Träger über ihre Einrichtungen verlorengehe.

"Vor Kita-Online war es verbindlich, dass die Eltern eigeninitiativ die Kindergärten aufsuchten. In einem gemeinsamen Kennenlerngespräch wurde sich über das Angebot der Kita, seine pädagogischen Grundsätze und die vorherrschenden Grundbedingungen der Kinderbetreuung ausgetauscht. Auf Grundlage dieses Gesprächs fiel dann die Entscheidung bei den Eltern, einen Aufnahmeantrag zu stellen. Die Kita hatte die Möglichkeit, anhand ihrer Kapazitäten und eigenen Aufnahmekriterien Zu- und Absagen zu treffen", beschreiben die Erzieherinnen das frühere Vorgehen und sagen: "Das neue System sieht den ersten Teil dieses Anbahnungsprozesses zwar idealerweise noch vor, es verleitet aber vielmehr dazu, dass dieser immer häufiger ausbleibt. Schließlich lässt sich das Online-Formular ganz einfach zuhause ausfüllen - die mitunter zeitaufwendige Aufgabe, das Gespräch zu vereinbaren und zu führen, wird insbesondere bei den Betreuungsangeboten mit niedrigerer eigener Priorität leicht übergangen."

Unsicherheiten im Umgang mit dem neuen System stellten die Leiterinnen bei Migranten fest, da es das Online-Verfahren ausschließlich in deutscher Sprache gebe. Für die Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätten wiederum würde das neue System Mehrarbeit bedeuten.

"Auch jenseits der reinen Anmeldeprozesse beeinträchtigt das Verfahren unsere Arbeit: Können etwa die Anmeldedaten von uns eingepflegt werden, ist dies bereits bei banalen Änderungswünschen der Eltern nicht mehr möglich. Hier muss jedes Mal der Fachbereich der Stadt eingeschaltet werden. Die Priorisierung der Angebote - Eltern können drei Wunschkindergärten auswählen - und das terminlich eng gestaffelte mehrstufige Verteilverfahren, nimmt uns die Möglichkeit, sinnvoll und transparent mit Wartelisten zu arbeiten."

Die Stadt hat bisher keinen Handlungsbedarf gesehen, dass Verfahren besser an die Bedürfnisse freier Träger anzupassen. Eine Erklärung für auftretende Schwierigkeiten hatte Pressesprecherin Angelika Peters so formuliert: "Die Probleme von einzelnen Einrichtungen Freier Träger könnten an einer nicht optimalen Nutzung des Verfahrens liegen, da Schulungsangebote nicht wahrgenommen wurden." Generell sei die Resonanz der Eltern auf das neue System aber "überwiegend positiv" und es werde "gut angenommen".

Quelle: RP