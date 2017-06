später lesen Porträt einer Radsportlegende aus Krefeld Hennes Junkermann – der Tourheld vom Niederrhein FOTO: Lammertz FOTO: Lammertz 2017-06-25T18:16+0200 2017-06-26T05:00+0200

Hennes Junkermann gehörte in den 60er Jahren zum Favoritenkreis der Tour de France - der Sieg blieb ihm verwehrt, weil Gegner das Essen manipulierten, sagt er. Der Tour-Start am Wochenende in Düsseldorf macht ihn nicht richtig froh. Von H.-G. Schoofs