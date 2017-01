später lesen Krefeld Raubüberfall auf Kiosk an der Kölner Straße Teilen

2017-01-15

Zu einem Überfall auf einen Kiosk ist es am Samstag an der Kölner Straße gekommen. Der Täter konnte flüchten. Laut Polizei betrat um 9.20 Uhr ein Mann einen Kiosk, bedrohte die Inhaberin mit einem Messer mit gebogener Klinge und wollte Geld. Als das Opfer der Forderung nicht nachkam, versprühte der Unbekannte Pfefferspray, öffnete die Kasse, stahl eine unbekannte Summe an Bargeld in Scheinen und verschwand. Die Frau wurde durch das Pfefferspray leicht verletzt.