später lesen Krefeld Rauchmelder: Feuer verrät Cannabis-Plantage 2017-11-03T21:42+0100 2017-11-04T00:00+0100

Am Mittwoch, 2. November, hat die Polizei in einer Wohnung an der Roßstraße mehrere Cannabis-Pflanzen sichergestellt. Eine Anwohnerin hatte um 11.40 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil sie aus einer Wohnung den Alarm eines Rauchmelders gehört hatte.