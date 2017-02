später lesen Krefeld Rund 100 Frauen am Neumarkt bei "One billion rising" Teilen

Twittern





2017-02-14T21:47+0100 2017-02-15T00:00+0100

Etwa 100 Frauen aller Altersstufen sind dem Aufruf gefolgt, sich an der weltweiten Aktion "One billion rising" zu beteiligen, und haben damit gegen Gewalt an Frauen demonstriert.