Krefeld: Samstag "Märkte für Genießer" bei 19 Grad

Die Agentur "Nimm 3" hat für die Werbegemeinschaft wieder den beliebten Gourmet-Tag in der City organisiert. Unter anderem laden ein Dutzend Trucks und Stände zu Street-Food-Kreationen auf der Königstraße ein. Von Jochen Lenzen

Feinschmecker, Freunde des gepflegten Stadtbummels und Kunstinteressierte können sich auf das kommende Wochenende freuen: Neben den bereits angekündigten Veranstaltungen "Pottbäckermarkt" auf Dionysiusplatz und Rheinstraße sowie "Art of Eden" im Botanischen Garten (beides Samstag und Sonntag) lädt die Werbegemeinschaft am Samstag, 6. Mai, wieder zur Aktion "Märkte für Genießer" in die City ein. "Das Wetter wird super: 19 Grad und Sonne", gab Marcus Stocks von der Agentur "Nimm 3" gestern die Wettervorhersage weiter.

Auf der Königstraße - sie ist von 6 bis 22 Uhr für den Autoverkehr gesperrt - werden an rund ein Dutzend Ständen und Food-Trucks ausgefallene Köstlichkeiten zubereitet und zum Probieren angeboten. Unter anderem gibt es Ofenkartoffeln, Burger, scharfe Würstchen, Flammkuchen, selbst gemachtes Eis, afrikanische und brasilianische Spezialitäten. Oliver Reiners (Franken) bietet "verrückte Tapas" und spanische Weine, Krefelds Metzgermeister Martin Hauser präsentiert mit Sternekoch Dominik Kirschbaum (Stuttgart) verschiedene Gararten von Dry-aged Steaks, und Küchenchef Volker Koppenhagen (Düsseldorf), der auch mit TV-Koch Björn Freitag regelmäßig am Herd steht, bereitet auf dem Podest an der Königstraße 102 in mehreren Koch-Shows Spargelkreationen aus der Cross-over-Küche, beispielsweise mit Wasabi und Mango, zu. Auch Besucher dürfen mitkochen. Anschließend steigt bis 22 Uhr eine After Work Party mit DJ Marc Pesch.

Auf dem Platz am Schwanenbrunnen werden Erdbeeren und maschinengeschälter Spargel angeboten; für italienisches Flair sorgen dort schmucke Vespas und witzige Ape-Fahrzeuge. Auf den Neumarkt lädt ein Food Truck der dort ansässigen Firma Burger's ein. Außerdem startet dort ein "Kuchenfahrrad", das süße Sachen bei der Fahrt durch die City anbietet.

Im Schwanenmarkt-Center präsentiert Hartmut Janßen, stellvertretender Vorsitzender der Werbegemeinschaft, exklusive Erzeugnisse der österreichischen Obstbrennerei Prinz und neuartige E-Zigaretten.

Übrigens verbindet ein kostenloser Shuttle-Bus die Besucher des Pottbäckermarkts und der Märkte für Genießer mit der Open-Air-Ausstellung Art of Eden im Botanischen Garten. Haltepunkte sind die Breite Straße/Dionyisusplatz beziehungsweise die Schönwasserstraße/Johansenaue.

Quelle: RP