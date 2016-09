Nach Schüssen aus Schreckschusspistolen bei Autokorsos in Krefeld musste die Polizei zweimal ausrücken. In einem Fall wurden 16 Wagen gestoppt. Das Abfeuern von Waffen bei türkischen Festen sorge oft für "Stress", beklagt die Polizei. Von Jens Voss

Bei einer türkischen Hochzeit gehört ein Autokorso sozusagen zum festen Programm. Das sorgt allerdings nicht nur für Freude: Gleich zweimal musste die Polizei am Samstag in Krefeld zu großen Einsätzen ausrücken, als im Rahmen von türkischen Hochzeitsfeierlichkeiten aus Autokorsos heraus Schüsse aus einer Schreckschusspistole in die Luft abgefeuert wurden. Die Polizei nimmt die Vorfälle zum Anlass, um darauf hinzuweisen, dass Schreckschusspistolen waffenscheinpflichtig sind und das Abfeuern dieser Waffen nicht mit der Knallerei von Spielzeugpistolen beispielsweise im Karneval zu verwechseln ist.

Was war passiert? Im Rahmen zweier türkischer Hochzeitsfeiern wurde die jeweilige Braut in einem Autokorso chauffiert. Im ersten Fall waren am Nachmittag 16 Wagen auf dem Ostwall mitten in der belebten Innenstadt unterwegs, als die Teilnehmer ihre Schreckschusspistolen benutzten. Alle Fahrzeuge wurden angehalten und kontrolliert. Dabei wurden eine Waffe und mehrere Patronenpackungen sichergestellt. Gegen vier Hochzeitsgäste wurde Anzeige erstattet. Für die Dauer der Kontrolle wurde der Ostwall in Fahrtrichtung Bahnhof für rund 15 Minuten gesperrt.

Autokorso Nummer zwei war gegen 16.30 Uhr auf einer Straße etwas abseits der City unterwegs, als dort ebenfalls Schreckschusspistolen abgefeuert wurden. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte die Polizei den Schützen ermitteln und erstattete auch in diesem Fall Anzeige.

Für Schreckschusswaffen braucht man kleinen Waffenschein

Schreckschusspistolen haben juristisch nicht den Rang wie Spielzeugspistolen, erläuterte ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Man brauche dafür den "kleinen Waffenschein". Dieses Dokument berechtigt zum Führen sogenannter SRS-Waffen, wird auf der Internetseite "anwalt.de" erläutert. "Verkürzt gesagt, darf man diese Waffen ohne Waffenschein nur auf eigenem Grund und Boden besitzen. Wer in der Öffentlichkeit damit ohne kleinen Waffenschein erwischt wird, dem droht eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe wegen illegalen Führens von Waffen. Die Waffen werden regelmäßig eingezogen."

Die Krefelder Polizei war aus juristischen Gründen nicht berechtigt, genau zu sagen, aus welchem Grund die Anzeigen im Falle der türkischen Hochzeiten geschrieben wurden. Allgemein erläuterte ein Sprecher, dass neben dem Fehlen des "kleinen Waffenscheins" auch die Störung von Sicherheit und Ordnung sowie der Verdacht auf andere Delikte eine Rolle spielen könne. So könnten Schüsse in der Öffentlichkeit Panik auslösen.

Türkische Folklore stresst die Polizei

Offenbar ist diese Art des Ausdrucks von Freude und Ausgelassenheit bei Türken üblich. "Wegen der Tradition, bei Eheschließungen Schüsse abzugeben oder Feuerwerkskörper zu entzünden, sorgen türkische Hochzeiten bei der NRW-Polizei immer wieder für Stress", erklärt die Behörde dazu auf ihrer Internetseite. Die Beamten selbst nennen ein drastisches Beispiel aus Bielefeld, wo ein Tunnel zeitweise gesperrt werden musste, weil Gäste einer türkischen Hochzeit ihre Fahrzeuge verlassen und im Tunnel Feuerwerkskörper entzündet hatten. Im Januar wurde die Polizei in Troisdorf mehrfach alarmiert, weil aus mehreren Fahrzeugen, die mit türkischen Flaggen versehen waren, geschossen wurde. Insgesamt zehn Streifenwagen verfolgten den Hochzeitskorso und stoppten diesen auf der Autobahn.

Ähnliche Vorfälle gab es auch in Neu-Ulm, Friedrichshafen, Herten oder Herringen-Hamm, wo laut Zeitungsberichten unter den Anwohnern, an denen der Korso vorbeifuhr, Panik ausbrach. Insgesamt verzeichnet eine Internet-Suchfrage bei Google zum Thema "Schüsse bei türkischer Hochzeit" 25.500 Ergebnisse.

Quelle: RP