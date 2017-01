SEK stürmt Wohnung in Krefeld

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei in Krefeld hat am Donnerstagmorgen wegen des Verdachts des Drogenhandels eine Wohnung gestürmt.

Nach Auskunft der Behörde rückten die Eisatzkräfte gegen sechs Uhr an der Garnstraße im Westbezirk an und nahmen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zwei Personen – den 25-jährigen Wohnungsinhaber und einen 28-jährigen Bekannten – unter dem Vorwurf des Drogenhandels fest.

Das Einsatzkommando war hinzugezogen worden, weil es Hinweise gab, dass der 25-Jährige im Besitz von Waffen sein soll. Im Anschluss durchsuchten die Beamten ein Auto des Duos. Es wurden jedoch keine Waffen und nur geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden. Die Männer wurden dem Haftrichter vorgeführt.

(jon)