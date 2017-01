Krefeld: Seniorenzentrum Bonhoeffer-Haus bezogen

Die Bewohner des Dreikönigenhauses an der gleichnamigen Straße sind von der Innenstadt ins neue Haus am Hölschen Dyk in Hüls umgezogen. Dort stehen 90 Plätze, darunter sechs Appartements für Ehepaare zur Verfügung.

Helle, freundliche Einzelzimmer und Appartements, offene Wohnbereiche und eine grüne Umgebung: Seit Ende vergangenen Jahres ist das neue Seniorenzentrum Bonhoeffer-Haus des Neukirchener Erziehungsvereins am Hölschen Dyk in Betrieb. Der Umzug aus dem Dreikönigenhaus, das der Erziehungsverein aufgegeben hat, klappte reibungslos. Bewohner und Personal haben sich schnell an die neue Einrichtung gewöhnt. Die offizielle Eröffnung des Zehn-Millionen-Baus ist für das Frühjahr geplant.

"Der Umzug war schon ziemlich aufregend", sagt Heimleiterin Angela Prietz (48). Mehr als 600 Umzugskisten mussten gepackt und nach Hüls gebracht werden. Für die Bewohner waren Busse der Stadtwerke organisiert worden. Den ganzen Tag über waren viele Helfer, darunter angehende Erzieher des Neukirchener Berufskollegs, die Krefelder Seniorenhilfe und etliche Freiwillige im Einsatz und begleiteten die Senioren auf dem Weg in ihr neues Zuhause. Am Ende wurde das Haus in der Dreikönigenstraße "besenrein" an die Diakonie Krefeld-Viersen als Nachmieterin übergeben. Eigentümer des Komplexes an der Dreikönigenstraße ist die altkatholische Kirchengemeinde.

"Vor dem Umzug hatten wir Bewohner und Angehörige auf ihre neue Umgebung vorbereitet, das neue Haus besichtigt und überlegt, welche Möbel und Bilder mitgenommen werden können und wo die Betten in den neuen Zimmer stehen sollen", sagt Melanie Bresnik (22), die im November ihre dreijährige Ausbildung zur Altenpflegefachkraft abgeschlossen hat.

Zufrieden ist auch Birgit Poppinga. Die 58-jährige Bewohnerin lebt seit 2012 im Dreikönigenhaus und fühlt sich im neuen Haus mittlerweile sehr wohl. Was ihr besonders gefällt, sind die gemütlich eingerichteten Wohnbereiche, jeweils mit einer eigenen kleinen Küche. Die ruhige Umgebung des Bonhoeffer-Hauses lade zu Spaziergängen ein, und seit kurzem gebe es zur Freude von Bewohnern und Angehörigen auch eine Bushaltestelle vor dem Haus. "Das war ein großes Anliegen der Bewohner", so Birgit Poppinga. Als Mitglied des siebenköpfigen Heimbeirats hat sie die Interessen ihrer Mitbewohner im Blick und bespricht ihre Anliegen mit der Leitung des Hauses.

Der Name des neuen Hauses spiegelt sich auch in den Bezeichnungen der drei Wohnbereiche wider. Sie heißen "Morgenlicht", "Himmelsfreude" und "Sonnenglanz" und stammen allesamt aus Texten des im April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg ermordeten evangelischen Theologen und Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer. "Wir wollten ganz bewusst einen Bezug zu Dietrich Bonhoeffer herstellen", sagt Angela Prietz. "Und die Namen bieten auch eine gute Orientierung."

Insgesamt verfügt das Haus über 90 Plätze, darunter sechs Appartements für Ehepaare. Zehn Plätze sind für die Kurzzeitpflege vorgesehen. 60 Bewohner sind aus dem Dreikönigenhaus mit nach Hüls gezogen. Ein kleiner Teil der ursprünglich 72 Bewohner in der Innenstadt zog ins Gerhard-Tersteegen-Haus an der Virchowstraße, das ebenfalls vom Neukirchener Erziehungsverein betrieben wird. Dem neuen Haus organisatorisch angegliedert ist eine Tagespflege in Gartenstadt, die bereits seit 2015 in Betrieb ist.

45 Mitarbeiter beschäftigt der Erziehungsverein im Bonhoeffer-Haus - in Pflege, Hauswirtschaft, Haustechnik, Therapie, Betreuung und Sozialarbeit. Aktueller Personalbedarf besteht vor allem in der Pflege. Angela Prietz: "Gutes Personal ist schwer zu finden. Deshalb freuen uns über jede Bewerbung." Orientierungspraktika für Schulklassen sowie Stellen im Freiwilligen Sozialen Jahr und im Bundesfreiwilligendienst bietet das Haus ebenfalls an.

Im selben Gebäudekomplex hat inzwischen auch die dreigruppige Kindertagesstätte des Duisburger Vereins "Zaubersterne" ihren Betrieb aufgenommen. "Darüber freuen wir uns ganz besonders", so Angela Prietz. "Die Kinder haben uns schon einige Male besucht, und in der Weihnachtszeit haben unsere Bewohner mit den Kleinen Plätzchen gebacken."

Wer das Haus besichtigen möchte, kann sich unter Telefon: 02151- 6591-406 anmelden.

