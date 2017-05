später lesen Serie Radfahren 2017-05-03T16:52+0200 2017-05-04T00:00+0200

2 Das Freizeit und Erholungsgebiet am Elfrather See zeichnet sich durch sein vielfältiges Angebot aus. An Wochenenden finden oftmals Ruderregatten statt, die vom umlaufenden Weg aus beobachtet werden können. Der rund um den See gepflasterte Weg bietet zahlreiche Rastplätze. Der Minigolfplatz oder der Abenteuerspielplatz sind beliebte Ausflugsziele für Familien. Seit 1988 findet jährlich rund um den See der "Bayer Triathlon" mit bis zu 1600 Teilnehmern und über 10.000 Zuschauern statt.