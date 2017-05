später lesen Serie Radfahren 2017-05-03T16:52+0200 2017-05-04T00:00+0200

1 Der über 100 Jahre alte Stadtpark Uerdingen verfügt über eine großzügige Teichanlage, Tennisplätze, Minigolfanlage und Kinderspielplätze. Besonderes Merkmal ist die weitläufige Spielwiese. Neben dem Park bietet der am Rheinufer gelegene ehemals selbstständige Stadtteil Uerdingen, der 2005 sein 750. Jubiläum feierte, rund um den Marktplatz einen Stadtkern mit besonderem Charme. Nicht weit entfernt liegt die zum Museum umgebaute Weinbrennerei Dujardin, die inzwischen ein fester Programmbestandteil der "Weißen Flotte Mülheim an der Ruhr" ist. Mehrmals im Jahr legen Schiffe der Weißen Flotte am Uerdinger Steiger an.