Krefeld: Sicherheitskonzept für närrische Umzüge steht

Keine Ausnahmen mehr für Anlieger und Beschäftigte von Arbeitsstätten während des Zuges.

In mehreren Gesprächen mit den zuständigen Behörden haben die Ausrichter der beiden größten Karnevalszüge in Krefeld, das Comitée Crefelder Carneval (CCC) und der Karnevalzug-Verein Uerdingen (KZV), das bisherige Sicherheitskonzept für die närrischen Züge in Krefeld und Uerdingen angesichts der bundesweit neu eingeschätzten allgemeinen Sicherheitslage nach dem Anschlag in Berlin überarbeitet. Da, wo es nach abgestimmten Überlegungen erforderlich scheint, wurde das Konzept ergänzt. Obwohl es keinerlei Anhaltspunkte dafür gibt, haben Stadtverwaltung, Polizei, Feuerwehr und die Veranstalter vereinbart, die Einzelheiten der Sicherheitskonzepte vorsorglich nicht öffentlich zu kommunizieren, um diese nicht im Vorfeld kalkulierbar zu machen.

Wissen sollten die Bürger im Umfeld der Zugwege in Uerdingen am Tulpensonntag, 26. Februar, sowie am Rosenmontag, 27. Februar, in der Krefelder Innenstadt, dass die Anordnungen der Behörden, insbesondere Zufahrts- und Halteverbote, unbedingt beachtet werden müssen. Ausnahmen für Anlieger und Beschäftigte von Arbeitsstätten im Zuggebiet, wie sie in den vergangenen Jahren gelegentlich zugelassen wurden, sind nun nicht mehr möglich. Dafür bitten die Organisatoren der Karnevalszüge um Verständnis. Sie selbst haben in enger Zusammenarbeit mit den Behörden enorme Anstrengungen unternommen, damit die närrischen Züge in Krefeld und Uerdingen mit zahlreichen Teilnehmern stattfinden können und hoffen nun auf das Verständnis und die Unterstützung der Anwohner, Zuschauer und Teilnehmenden.

Albert Höntges (Zugleiter CCC) und Dirk Wefers (Sicherheit KZV): "Die Umzüge am Tulpensonntag in Uerdingen und am Rosenmontag in Krefeld können stattfinden und wir sind froh, dass alles einvernehmlich mit den Behörden in guter Zusammenarbeit zustande gekommen ist." Die erstmalige Zusammenarbeit des Comitée Crefelder Carneval und des Uerdinger KZV in Sachen Sicherheit wurde von allen Seiten positiv aufgenommen. Jetzt freut man sich auf einen Tulpensonntags- und Rosenmontagszug - "hoffentlich im Sonnenschein".

Quelle: RP