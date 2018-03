Krefeld ist eine der Städte, in denen Verdi am 20. März 2018 zum Warnstreik im Öffentlichen Dienst aufgerufen hat. Hier sind Streikende auf dem Ostwall in Höhe der Haltestelle Rheinstraße zu sehen. Die Demonstranten zogen zum Rathausplatz, wo ab 10.30 Uhr eine Kundgebung geplant war. Einer der Rufe: "Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Kohle klaut."

