Krefeld: Spielarten der Liebe in 16 Szenen

In "Die Wiedervereinigung der beiden Koreas" bilden Schauspieler absurde Paarbeziehungen ab. Von Dirk Richerdt

Der Schriftsteller Arthur Schnitzler hatte 1920 mit seinem Episodendrama "Reigen", in dem es um Spielarten sexueller Beziehung bei zehn Paaren geht, für einen heftigen Bühneneklat gesorgt. Später verfilmte Filmregisseur Ingmar Bergman ebenfalls heiß diskutierte "Szenen einer Ehe". Für den 53-jährigen französischen Autor Joël Pommerat steht inzwischen fest: Die Aussicht, dass zwei Menschen mit der Liebe klarkommen, ist in etwa so wahrscheinlich wie die Wiedervereinigung von Nord- und Südkorea.

Der Titel des Stücks, das 2015 in Frankfurt die deutsche Erstaufführung erlebte, "Die Wiedervereinigung der beiden Koreas", zitiert eine Aussage in einer der Episoden um schräge Spielarten von Liebesbeziehungen. Da besucht ein Mann seine an Alzheimer leidende Ehefrau in der Klinik. Der fürsorgliche Gast (Bruno Winzen) beschreibt mit dem Bild der Wiedervereinigung verfeindeter Staaten in der Rückschau den Beginn ihrer persönlichen Verbindung. Doch seine Frau (Eva Spott) erinnert sich nicht einmal mehr daran, dass beide gern Pilze sammeln gingen. Mit ihrer offenen, vor unverfälschter Herzlichkeit strahlenden Mimik gelingt Eva Spott eine Sternstunde auf der Bühne des Krefelder Theaters.

Pommerat wahrt Distanz zu seinen Figuren. So geht es in einem Streitgespräch zweier überdrehter Eltern eines Jungen mit dessen Lehrer nicht darum, ob ihr Vorwurf, er habe ihren Sohn auf einer Klassenfahrt sexuell missbraucht, gerichtsfest oder bloß Ausdruck einer aufgeschaukelten Hysterie der Eltern ist. Vielmehr lassen sich aus diesem Wortwechsel zwischen Esther Keil und Daniel Winzen als Eltern und Philipp Sommer als beschuldigtem Lehrer bohrende Aussagen über Wahrheitsfallen im postfaktischen Zeitalter der Gegenwart heraushören.

"Liebe ist eine Art Krankheit", erklärt der Betreuer (Bruno Winzen) einer labilen Heimbewohnerin (Helen Wendt), die dessen Drängen auf einen Schwangerschaftsabbruch nicht nachgibt. Wer wird Recht behalten? Wir erfahren es nicht, hoffen aber mit der naiven Verliebten. Anna Pircher spielt in "Kinder" eine Babysitterin, die ein gruseliges Psycho-Versteckspiel bei einem älteren Ehepaar (Christopher Wintgens, Eva Spott) durchleiden muss. Dabei punktet sie durch facettenreiches Mienenspiel. Bühnenbildner Peter Scior hat den Akteuren vor einem breiten Pavillon mit Lamellenjalousien viel Freiraum gelassen. Der Ortswechsel zwischen drinnen und draußen sorgt ebenso wie die von Markus Maria Jansen mit den Darstellern eingeübte perkussive Livemusik für einen Bewegungs-Flow, der das Spiel vor drohender Eintönigkeit bewahrt.

Dennoch: Die teils abstrusen Fallkonstruktionen der auf 16 Szenen reduzierten Strichfassung hätten weitere eliminierende Eingriffe vertragen: Dazu gehört die alberne Slapstick-Nummer "Schlüssel" um zwei Freundinnen (Helen Wendt, Eva Spott), die durch den Überraschungsbesuch des "Ex" aus der Fassung gebracht werden. Oder die moraltriefende Abschiedsvorstellung eines reumütigen Priesters, der nach Jahren die Beziehung zu einer Prostituierten (Esther Keil) abbrechen will, die dagegen ihr Recht als Mensch anführt. Verblüffend unverstaubt und voll skurriler Komik dagegen der Deal einer gegen Minderwertigkeitsgefühle ankämpfenden Stricherin (Denise Matthey) mit einem jungen Mann (Philipp Sommer), der nur per Dumpingangebot zum Handeln zu mobilisieren ist.

Dem Krefelder Publikum gefiel der ineinandergreifende Beziehungsreigen in der Regie von Christoph Roos gut, wie der Szenenapplaus zwischendrin und anhaltender, kräftiger Schlussbeifall deutlich machten.

