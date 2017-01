Lokalsport: Adler gewinnt das Spitzenspiel

Handball: Königshof besiegt den TV Angermund glücklich und baut den Vorsprung in der Tabelle aus. Von Sven Schalljo

Durch einen Treffer von Mats Wolf in der letzten Sekunde haben die Adler Königshof das Oberliga-Spitzenspiel Erster gegen Zweiter gegen den TV Angermund mit 30:29 (14:14). Damit bauten die Krefelder ihren Vorsprung auf Angermund weiter aus.

Es war ein lange erwartetes Duell der beiden besten Mannschaften ihrer Liga. Hier die ungeschlagenen Adler mit erst einem abgegebenen Punkt, dort der Tabellenzweite, der erst am letzten Spieltag vor der Pause die Punkte fünf und sechs verlor. Mit einem Sieg konnten die Hausherren ihren Vorsprung in der Tabelle deutlich ausbauen, während er bei einer Niederlage auf drei Zähler hätte zusammenschmelzen können.

Entsprechend heiß ging es von Beginn an zur Sache. Und die Krefelder erwischten keinen guten Start. Bereits nach vier Minuten hieß es 1:4. Doch das Team biss sich ins Spiel und kämpfte sich wieder heran. In der 20. Minute fiel endlich der erstmalige Ausgleich zum 10:10. Danach wogte das Spiel hin und her. Eine Führung aber gelang den Hausherren bis zur Halbzeit (14:14) nicht.

Das änderte sich gleich nach dem Seitenwechsel, denn die Königshofer drehten jetzt mächtig auf und zogen, gestützt auf den starken Tom Wolf, mit einer 9:4-Serie auf 23:18 davon. Angermund reagierte jetzt und stellte die Taktik um. Fortan wurde der Trainersohn in Manndeckung genommen. Entsprechend mussten andere Spieler in die Bresche springen.

Das gelang nicht in jeder Phase, und da außerdem die beiden Schiedsrichter eine durchaus diskutable Leistung boten und beide Teams immer wieder aus dem Tritt brachten, wurde es nochmals eng. Sekunden vor Schluss stand es 29:29. Mats Wolf kam an den Ball und traf eine Sekunde vor der Schlusssirene zum umjubelten Sieg.

"Es war sicher ein glücklicher Erfolg, aber wir hatten Angermund in der zweiten Halbzeit eigentlich gut im Griff. Auf die Manndeckung gegen Tom hatten wir dann kein richtige Mittel, und es wurde eng. Ich bin sehr glücklich über den Sieg", sagte Trainer Dirk Wolf.

Mit dem Erfolg, zu dem der beste Schütze der Adler, Maximilian Tobae, sieben Treffer beitrug, bauten die Krefelder ihren Vorsprung in der Tabelle weiter aus und führen sie nun mit sieben Punkten an.

Quelle: RP