Lokalsport: Adlers Reserve feiert Kantersieg gegen Dülken

Mit einem deutlichen 33:24 (16:9)-Sieg gegen die SG Dülken feierte die Zweite der Adler Königshof einen deutlichen Sieg.

Die Partie der Adler Königshof II gegen die SG Dülken endete mit einem deutlichen 33:24 (16:9)-Sieg der Hausherren. Die Krefelder mussten in der Partie nicht einmal an ihre Leistungsgrenze gehen, um den hohen Sieg gegen den an diesem Abend indisponierten Tabellensiebten sicher zu stellen. Dabei standen die Vorzeichen schon deutlich anders als beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten. Damals waren am vierten Spieltag die beiden verlustpunktfreien Tabellenführer aufeinander getroffen, und die SG Dülken hatte knapp die Oberhand behalten.

Diesmal aber zeigten die Adler von der ersten Minute an, dass sie deutlich das bessere Team sind. Schon in den ersten Minuten zogen sie mit 5:1 deutlich davon. Und auch in der Folge stieg der Vorsprung mehr und mehr an. Ohne, dass die Königshofer an die Leistungsgrenze hätten gehen müssen, warfen sie zur Halbzeit eine deutliche 16:9-Führung heraus. So ging es in die Kabine.

Wer nun dachte, die Gäste würden nach der Pause nochmals Druck machen und heran kommen, der sah sich getäuscht. Die Adler legten einen ähnlichen Start hin, wie zu Spielbeginn und zeigten erneut einen Zwischensprint. So stand es in der 38. Minute bereits 23:11. Damit war die Partie natürlich schon entschieden. Die restliche Spielzeit brachten die Hausherren souverän über die Zeit und fuhren den 33:24-Sieg nach Hause.

Trainer Farhan war mit dem Ergebnis zufrieden. "Es war zwar kein gutes Spiel, aber sehr erfolgreich. Wenn wir konsequenter gespielt hätten, wäre auch ein klar höherer Sieg drin gewesen. Wir haben aber den Anschluss nach oben wieder hergestellt und gehen nun mit Selbstvertrauen in die Pause."

Diese geht über das Karnevalswochenende. Danach stehen dann gleich zwei Spiele am Wochenende auf dem Programm: Am Freitag, 3.März, ist das Nachholspiel gegen Schlusslicht Lürrip, am Sonntag geht's dann gegen den TV Kapellen.

Adler: Keber, Doenni - T. Leigraf (4), G Leigraf (3), Schumacher, Küpper (2), Terhorst (3), Thelen (6), A. Spoo (4/2), T. Spoo (4), Weber, Farhan, Didelot (3), Loer (4)

(svs)