Lokalsport: Bayer hofft auf Überraschung

Wasserball: Für die Wasserballer aus Uerdingen steht das Nachholspiel in Esslingen an. Die Frauen empfangen am Samstag den ETV Hamburg. Von Frank Langen

Mit dem Heimspiel gegen den Tabellenfünften ETV Hamburg am Samstag um 16.30 Uhr geht es für die Wasserballfrauen des SV Bayer Uerdingen in der Meisterschaft weiter. Beim dritten Spiel im Uerdinger Aquadome am Waldsee steht die Mannschaft vom Trainergespann Pia Schledorn und Sybille Kaisers einer weitgehend unbekannte Größe gegenüber. Die Hansestädter haben sich gegenüber der Vorsaison personell verändert und auch verstärkt. So ist die ehemalige Jugend-Nationalspielerin Anne Persch wieder an die Elbe zurückgekehrt, mit der Niederländerin Bernadette Bol ist eine torgefährliche Akteurin hinzugestoßen, und die britische Allrounderin Roxanne Hargreaves ergänzt als erfahrene Akteurin den Kader. "Die Hamburger sind eigentlich gut mit einem Sieg gegen Hannover in die Saison gestartet und haben gegen Chemnitz und Bochum eine - trotz Niederlagen - starke Leistung abgeliefert", sagt Bayer-Trainerin Pia Schledorn über den schlecht einzuschätzenden Gegner. Sollte aber auf Uerdinger Seite die Krankheitswelle überwunden sein und alle wieder Spielerinnen zur Verfügung stehen, sollte ein Sieg allemal drin sein.

Für die Bayer-Männer bleibt für das nach Nachholspiel am Samstag um 16 Uhr beim SSV Esslingen die Hoffnung, dass es endlich mal mit einem Saisonsieg in der Meisterschaft klappt. Auswärts im Esslinger Inselbad wird es sicherlich nicht leicht werden, denn die Gastgeber verfügen über einiges an spielerische Qualität, bei der Routinier Heiko Nossek herausragt. Da Esslingen in seiner jüngsten Partie in Spandau eine 0:22-Klatsche kassierte, rechnet Bayer-Trainer Tim Focke eher mit einem Gegner, der auf Wiedergutmachung aus ist, als auf eine angeschlagene Mannschaft. "Das wird ein schwieriges Spiel werden. Wir haben die Niederlage gegen Potsdam abgehakt und gut reflektiert", sagt Focke, der seinen Schützlingen einen Überraschungssieg durchaus zutraut.

Quelle: RP