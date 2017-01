Lokalsport: Bayer verliert ersatzgeschwächt mit 0:9

Tischtennis: Oberligist Uerdingen hatte nicht viel zu melden. Blau-Weiß bleibt Landesliga-Spitzenreiter Von Frank Langen

Für die Oberligaherren des SC Bayer Uerdingen war das gestrige Auswärtsspiel beim TTC Altena eine schnelle Angelegenheit, denn die Partie war nach etwas über eine Stunde mit 9:0 an die Gastgeber gegangen. Der SC Bayer konnte einem schon leid tun, denn neben den fehlenden Johannes Dimmig und Christian Peil gingen zusätzlich noch Matthias Uran und Björn Bode angeschlagen ins Spiel. So wunderte es auch nicht, dass die aufrechten Sechs der Uerdinger chancenlos waren und nur zu zwei Satzgewinnen kamen.

In der Verbandsliga hat der TSV Bockum gegen den Tabellenzweiten TSV Bottrop beim 5:9 die große Chance verpasst, sich weiter oben festzusetzen. Nach dem 1:2 in den Auftaktdoppeln wollte es auf Seiten des TSV in den nachfolgenden Einzeln nicht richtig laufen, denn die ersten drei Spiele gingen an die Gäste aus dem Ruhrgebiet. Erst Philipp Loeper gelang es in der Mitte mit einem Viersatzsieg über Lothar Paskuda, den ersten Bockumer Zähler im Einzel einzufahren. Richtig eng wurde es dann im unteren Paarkreuz. Während Marco Kasparek sein Spiel noch mit 3:2 für sich bog, musste Marc Matyas im fünften Satz mit 6:11 die Segel streichen. Im zweiten Durchgang roch dann nur noch Bernd Delbos an einem weiteren Punktgewinn, er verlor aber noch den fünften Satz.

In der Landesliga ist der TTC BW Krefeld mit dem Druck, als Spitzenreiter in die Rückrunde zu gehen, gut zurecht gekommen. Der TTC gewann das Lokalderby gegen den SC BW Mülhausen mit 9:3. Gleich zum Auftakt gab es einen kampflosen Sieg, da auf Seiten der Mülhausener Rolf Biermann Probleme mit der Bandscheibe hatte und nicht weiterspielte. Nach dem 3:1 durch Danilo Mighali gegen Matthias Christen verhinderten Cedric Stammen und Sebastian Mighali mit ihren Fünfsatzsiegen den drohenden Ausgleich. Nach dem 6:1 zeigten die Krefelder in Person von Daniel Weiß und Sven Coenen im unteren Paarkreuz eine kleine Schwäche, der Sieg stand aber im zweiten Durchgang zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Mit dem gleichen Ergebnis wie der TTC Blau-Weiß trennte sich auch Rhenania Königshof zu Hause vom TTC Unterbruch. Den Königshofern gelang mit 3:0 in den Doppeln ein Start nach Maß, dem Spitzenspieler Yiping Zang anschließend einen mühevollen Fünfsatzsieg hinzu steuerte. Nach der ersten Niederlage von Jürgen Reuland zum 4:1 erhöhten die Gastgeber auf 7:1, wobei Christian Valtwies in seiner Partie ebenfalls über fünf Sätze musste. Gegen Ende der Begegnung mussten dann Tobias Stiefel und nochmals Jürgen Reuland ihren Gegnern gratulieren, ehe Oliver Belles im zweiten Durchgang den Matchball verwandelte.

