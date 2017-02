später lesen Lokalsport Bayer verteidigt Tabellenführung gegen Königshardt Teilen

In einer sehr engen Partie haben die Basketballer des SC Bayer Uerdingen zwar ihre Tabellenführung mit 68:64 (38:41) verteidigt, doch ließen sie den Glanz des letztwöchigen Kantersiegs in Düsseldorf gänzlich vermissen. Ohne Lennard Schild (Testspielreise mit dem JBBL Team) und Jörg Rottgardt von der Heiden (Beruf) starteten die Uerdinger mit Tempo und Treffsicherheit, der 10:0 Start ließ Gedanken an einen weiteren lockeren Sieg aufkommen. Doch der Gast fand allmählich ins Spiel, und Bayer verlor das Vertrauen in die eigene Stärke, so dass es mit 38:41 in die Halbzeit ging. Die Pausenanalyse legte den Finger in die Wunde: Die Rheinstädter mussten der robusten Spielweise der Gäste endlich Paroli bieten, ein Sonntagsspaziergang war keine Lösung zur erneuten Wende im Spiel. Das nahm Bayer auch an, und ein Dreier von Lukas Heyer war das richtige Signal, Corley und Hülsmann legten nach, ein weiterer Dreier von Heiko Bachmann, ein 10:0 Lauf brachte die Wende zum 60:51 (34. Minute).