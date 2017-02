Lokalsport: Bayers Damen gehen 0:8 unter

Das Verbandsligateam war in Holzbüttgen ohne Chance. Auch Bockums Herren unterlagen. Von Frank Langen

Auf verlassenen Posten waren die Verbandsliga-Damen des SC Bayer Uerdingen in ihrem Auswärtsspiel bei der DJK Holzbüttgen, bei dem sie mit 0:8 abgefertigt wurden. Lediglich in den Auftaktdoppeln gelang den Paarungen Zimmermann/Corinna Hocks und Gobbers/Melina Hocks je ein Satzgewinn. In den sieben gespielten Einzeln blieb Uerdingen dann ohne erdenkliche Chance.

In der vergangenen Woche war der TSV Bockum noch 9:7-Sieger gegen Kempen, diesmal gab es ein 7:9 gegen den TB Beckhausen. Christoph Pauly und Marc Matyas sorgten zu Beginn in den Doppeln mit einem 17:15 im fünften Satz für eine 2:1-Führung. Im ersten Einzeldurchgang hatte Bockum die Gäste dann auch weitgehend im Griff, zumal nach den ausgeglichenen Ergebnissen im oberen und mittleren Paarkreuz vor allem im unteren Paarkreuz zwei Siege zum 6:3 heraussprangen. In der zweiten Hälfte wollte es dann nicht mehr so richtig laufen für die Bockumer. Dinesh Rao und Christoph Pauly unterlagen im fünften Satz, lediglich Marc Matyas gewann hier ein Einzel für die Hausherren. So ging es mit 7:8 in das Abschlussdoppel, wo das Duo Rao/Delbos mit 6:11 im Entscheidungssatz das Nachsehen hatte.

Dass ein Tabellenführer vom Jäger zum Gejagten wird, bekam in der Landesliga der TTC BW Krefeld gleich zweimal zu spüren. Am Freitag bezwang der TTC Gierath dank einer Aufholjagd noch mit 9:7, einen Tag später gab es nach einem engen Start einen 9:4-Sieg beim Tabellenschlusslicht 1.TTC Breyell. In Gierath lief es wie schon im Hinspiel zunächst schlecht für die Krefelder, die mit 1:6 zurück lagen. Doch dann zeigten die Blau-Weißen den benötigten Siegeswillen, der in gleich vier Spielen im fünften Satz benötigt wurde. Beim Stand von 8:7 hatte Blau-Weiß im Abschlussdoppel wieder alles im Griff. Cedric Stammen und Shakjir Aliu machten mit einem 3:0 den Sieg perfekt. Auch in Breyell kam der TTC zunächst schlecht aus den Startlöchern, baute aber nach dem 2:2 zu Beginn die Führung bis auf 7:2 aus. Danach verpassten es Danilo Mighali und Cedric Stammen den Sack zu zumachen. Maik Schäfer und Shakjir Aliu verhinderten anschließend mit den fehlenden Punkten zum Sieg, dass Breyell wieder heran kam.

Hoch her ging es auch bei den TTF Rhenania Königshof, die mit 9:7 über Gierath siegreich blieben. In dem engen Spiel holte Rhenania zwei wichtige Fünfsatzsiege durch Oliver Belles und Tobias Stiefel, durch die Königshof im Spiel gehalten wurde. Im abschließenden Doppel hatten dann Yiping Zang und Tobias Stiefel keinerlei Mühe, das 9:7 einzufahren.

