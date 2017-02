Lokalsport: Bednarzik führt den TVO zum Sieg

Handball: Der Altmeister bezwang den Tabellendritten HSG Wesel daheim mit 29:27. Von Kevin Glavan

Der TV Oppum gewann in der Handball-Oberliga gegen den Tabellendritten HSG Wesel mit 29:27 (17:14). Vor heimischem Publikum traf Rückraumshooter Fabian Bednarzik elf Mal ins Tor der Gäste und war somit der beste Torschütze des Abends. "Der Sieg war eine ganz starke Mannschaftsleistung und völlig verdient. Wir haben das ganze Spiel über geführt", fasste TVO-Trainer Ljubomir Cutura zusammen.

Die Partie verlief in der ersten Halbzeit anfangs offen, keine Mannschaft setzte sich ab. Jedoch lag der Turnverein von Beginn an in Führung. Gegen den starken Bednarzik fand Wesel keine Lösung und musste immer wieder Treffer von ihm hinnehmen. Auf der Gegenseite bereitete Fabian Gorris dem Altmeister Probleme. Im gesamten Spiel gelangen ihm mit neun Treffern die meisten für Wesel. Doch Oppum erarbeitet sich nach einem zwischenzeitlichen 14:13 durch Tore von Jan Walch und Felix Sender eine 17:14-Halbzeitführung.

Die Führung hielt vorerst nur bis zur 46. Spielminute, als wieder Gorris auf Seiten Wesels den Ausgleich erzielte (21:21). Folglich nahm Cutura eine Auszeit, die Wirkung in den folgenden Minuten Wirkung zeigte. Küsters, Sender und Kersten besorgten dem TV Oppum wieder eine Drei-Tore-Führung. Wesel verkürzte nochmals auf 26:25, aber Oppum ließ sich nicht mehr einholen und feierte damit den zweiten Sieg in Folge. "Fabian hat uns in den letzten Spielminuten mit seinen Treffern und Kreisanspielen sehr weitergeholfen", lobt Cutura seinen Rückraum-Routinier.

Cutura ist auch sehr zufrieden mit der Leistung der gesamten Mannschaft: "Wir haben gegen eine sehr starke Mannschaft, über 60 Minuten lang geführt. Jeder hat seinen Teil zum Sieg beigetragen", sagte der Trainer. Nach Bednarzik mit elf Treffern war Felix Sender mit vier verwandelten Würfen zweitbester Werfer auf Seiten des Altmeisters.

Durch den Sieg erhöhte der Altmeister sein Punktekonto auf 16 Zähler und stieg auf den siebten Tabellenplatz der Oberliga. Nur drei Punkte beträgt der Abstand auf den drittplatzierten MTV Rheinwacht Dinslaken. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den der TV Lobberich nach diesem Spieltag beleget, ist auf sechs Punkte Vorsprung gewachsen. "In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Wir sind noch lange nicht vor dem Abstieg gerettet", sagte Cutura.

