Lokalsport: Blau-Weiß gibt Tabellenführung ab

Tischtennis: Nach dem 4:9 in Neukirchen sind die Krefelder in der Landesliga nur noch Zweiter.

Für die Frauen des SC Bayer Uerdingen gab es gestern in der Verbandsliga trotz guter Gegenwehr ein 3:8 gegen den Post SV Oberhausen. Immer wenn es eng wurde, gingen die Sätze an die Gäste. Da half es auch wenig, dass Selina Zimmermann, Corinna Hocks und Verena Duhr zumindest in den Einzeln je einmal siegreich blieben. Mit elf Punkten zum rettenden Ufer ist Bayer jetzt schon so gut wie abgestiegen.

Die Oberligaherren des SC Bayer Uerdingen haben sich mit einem 9:4 über Arminia Ochtrup ein wenig Abstand zu den Abstiegsplätzen verschafft. Das endlich mal wieder in Bestbesetzung angetretene Bayer-Sextett musste zunächst ein 1:2 in den Auftaktdoppel hinnehmen, hielt sich dann aber auch dank zweier Fünfsatzsiege von Paul Freitag und Björn Bode in den ersten vier Einzeln schadlos. Nach dem 5:2 musste Johannes Dimmig zwar einmal gratulieren. Mit den zwei anschließenden Siegen ebneten Andreas van Huck und Matthias Uran jedoch den Weg in Richtung Sieg, den Thomas Schettki und Björn Bode zum Ende hin perfekt machten.

In Verbandsliga musste der TSV Bockum bei der DJK Adler Frintrop eine 6:9-Niederlage hinnehmen, bei der die Bockumer vor allem im Doppel nicht gerade gut aussahen. Entsprechend ging es mit einem 0:3 in die Einzel, bei denen sich Bockum auf den ersten drei Positionen mit Dinesh Rao, Jens Böhnisch und Bernd Delbos zwar schadlos hielt, aber dafür in der unteren Hälfte nicht punktete. Im zweiten Durchgang waren es dann eben diese Spieler des TSV, die aus dem 3:6-Rückstand einen 6:6-Ausgleich machten. Bockum nun war dran, die Partie zu wenden, allerdings scheiterte Philipp Loeper im Anschluss in vier knappen Sätzen. Frintrop nutzte den Moment, um in den nächsten beiden Spielen den Sieg einzufahren.

In der Landesliga musste der TTC Blau-Weiß Krefeld nach der 4:9-Niederlage beim TTC Neukirchen die Tabellenführung an den Rheydter SV abgeben, behält aber in der engen Spitzengruppe den zweiten Platz. Nach den Auftaktdoppeln sah es für die Krefelder mit 2:1 noch recht gut aus. Auch mit Ablauf der ersten drei Einzel blieb Blau-Weiß mit 4:2 in Führung. Doch dann wendete sich das Blatt. Zum einen wurden knappe Sätze verloren, zum anderen gingen alle Fünfsatzspiele in der entscheidenden Phase an die Gastgeber, die sich mit diesem Sieg einen Punkt hinter Krefeld auf Rang vier befinden. Genau dazwischen liegt Rhenania Königshof nach dem 9:1-Sieg über Grevenbroich III. Nach einem mühevollen 3:0-Doppelauftakt gab nur Jürgen Reuland den Ehrenpunkt im ersten Einzel für die ansonsten dominierenden Königshofer ab.

