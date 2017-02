später lesen Lokalsport Blau-Weiß: Großer Schritt zum Ligaverbleib Teilen

2017-02-06T20:56+0100 2017-02-07T00:00+0100

So schnell ändern sich die Positionen in der Tennis-Winterhallenrunde: Gestern noch Abstiegskandidat, aber heute schon wieder in der Spitzengruppe - für die Herren 40 des HTC BW Krefeld war der vorletzte Spieltag in der Niederrheinliga ein Volltreffer. Mit dem 4:2-Sieg gegen den Gladbacher HTC machte das Team um Sven Pisters einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib. Von Alex Gruber