Lokalsport: Bockum gewinnt Lokalderby mit 9:7

Tischtennis: In der Oberliga verliert der SC Bayer Uerdingen mit 5:9 gegen den 1. FC Köln II. Von Frank Langen

In der Verbandsliga mussten die Damen des SC Bayer Uerdingen wie schon in der Vorwoche eine 2:8-Niederlage hinnehmen. Diesmal hieß der Gegner SV Walbeck II, und auch hier gab es durch das diesmal komplett angetretene Uerdinger Quartett kampflose Spiele, da Melina Hocks nur sporadisch zum Tisch ging. Für die zwei Uerdinger Zähler sorgte Selina Zimmermann, die in beiden Einzel ungeschlagen blieb.

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge mussten die Oberligaherren des SC Bayer Uerdingen am Samstag gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln eine 5:9-Niederlage hinnehmen. Nachdem es mit 1:2 aus den Doppeln gegangen war, sorgte Matthias Uran im ersten Einzel nach fünf Sätzen für den 2:2-Ausgleich. Köln baute danach seinen Vorsprung auf 5:2 aus, den Uerdingen im unteren Paarkreuz mit zwei Fünfsatzsiegen von Johannes Dimmig und Andreas van Huck auf 4:5 verkürzte. In der zweiten Hälfte hatten die Uerdinger dann weniger Glück, denn gegen Ende gingen fast alle knappen Spiele nach Köln. Lediglich Björn Bode brachte einen fünften Satz noch über die Runden.

Ein spannendes Lokalderby in der Verbandsliga lieferten sich der Kempener LC und der TSV Bockum, welches nach über vier Stunden Spielzeit mit 9:7 an den TSV ging. Bockum startete unter anderem auch dank zweier Fünfsatzsiege mit 3:0 in den Auftaktdoppeln. Auch im ersten Einzeldurchgang dominierten die Gäste, die bis auf Jens Böhnisch im oberen Paarkreuz gegen Dirk Wächtler und unten durch Marco Kasperek gegen Dennis Kudla nicht viel zuließen. Im zweiten Durchgang gab es dann genau das Gegenteil zu sehen. Kempen kämpfte sich heran, lediglich Marc Maytas schaffte einen 3:2-Sieg zum zwischenzeitlichen 8:6. Doch der Siegpunkt wollte zunächst nicht fallen, und so blieb es dem Duo Böhnisch/Rao vorbehalten, diesen einzufahren.

In der Landesliga kam der TTC BW Krefeld zu einem 9:5-Erfolg über den TTC BW Grevenbroich II, bei dem der Tabellenführer unter anderem von drei kampflosen Siegen profierte. Nach dem ersten Durchgang hatten sich die Krefelder mit 6:3 durchgesetzt. Anschließend gab es von den Grevenbroichern nochmals eine harte Gegenwehr, die in den letzten beiden Partien Aliu Shakjir und Daniel Weiß erfolgreich abwehrten.

Lokalrivale Rhenania Königshof kam wie schon in der Vorwoche nicht über ein 8:8-Unentschieden hinaus. Gegen den Tabellenletzten 1. TTC Breyell entwickelte sich ein enges Spiel, bei dem Rhenania zum Ende hin mit 7:6 führte, aber im unteren Paarkreuz die Führung nicht weiter ausbaute. Stattdessen ging es mit 7:8 ins Abschlussdoppel, wo Zang/Stiefel das 8:8 fix machten.

Quelle: RP